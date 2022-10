Slawomir Wachala Da sitzt er: Chris Jarrett

»Ich will das Publikum nicht überwältigen. Ich sehe mich selbst als jemanden, der bereit ist zu teilen. Jemanden, der etwas Wertvolles und manchmal auch Unwiederholbares zu geben hat. Viele Zuhörer erkennen das, wenn sie mich spielen hören, und spüren diese Integrität. Manche weisen dieses Geschenk allerdings auch zurück, weil sie es nicht mögen oder nicht verstehen. Aber das ist ihr gutes Recht.« Sympathischer Typ, dieser Chris Jarrett, und bescheiden dazu. Das Zitat stammt aus einem Interview, das der Jazzpianist Chris Jarrett – der eigensinnige Bruder des berühmteren Keith – anlässlich seines Auftritts bei der M&R-Künstlerkonferenz im Juni 2019 Melodie & Rhythmus gab. Darin ging es unter anderem um seine tiefempfundene Ablehnung des westlichen Materialismus und das Vertrauen auf künstlerische Integrität. Womit hier freilich noch nichts über Jarretts phantasievolles, höchst virtuoses, stets gesprächsbereites Klavierspiel gesagt ist – angesiedelt irgendwo zwischen Klassik und jazznaher Improvisation. Von der Subtilität seines Tastenanschlags wollen wir natürlich auch nicht schweigen, von der immense Energie, die sein Spiel freisetzt, schon gar nicht. Weil es auf der Welt selten gerecht zugeht, gilt der 1956 in Allentown, Pennsylvania geborene und seit 1985 in Berlin lebende Musiker abseits wohlinformierter Kreise als, nun ja, bekannter Geheimtip. Das könnte sich ruhig langsam mal ändern. (msa)