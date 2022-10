Angebot aus Moskau

Peter Kovalev/imago images/ITAR-TASS Ein Strang betriebsbereit: Ausgangspunkt der Erdgasleitung Nord Stream 2 in der Region Leningrad

Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem Westen ein »provokantes Angebot« (so Springers Welt) gemacht: die Wiederaufnahme der Gaslieferungen. Nach russischen Feststellungen sei ein Strang von Nord Stream 2 bei dem mutmaßlichen Sabotageakt Ende September nicht wesentlich beschädigt worden – jedenfalls sei der Betriebsdruck dort erhalten geblieben. Der Ball liege nun im westlichen Spielfeld, sagte Putin am Mittwoch auf der »Woche der russischen Energiewirtschaft« in Moskau. Um die Lieferungen zu starten, reiche es, »den Hahn aufzudrehen«. Das stehe in der Macht der Abnehmerstaaten.

Mörderische Konkurrenz

Mit Blick auf die Beschädigung der Pipelines warf Putin dem Westen, insbesondere den USA, Terrorismus vor. Und das zum Schaden ihrer angeblichen Verbündeten. Es gehe den USA darum, den europäischen Kontinent zu deindustrialisieren, um einen Konkurrenten auszuschalten. Zu den Plänen der EU, ab Dezember auf dem Umweg über Vorschriften für z. B. die Versicherung von Tankern Höchstpreise für russische Rohstoffe einzuführen, sagte Putin, man werde zu »gedeckelten« Preisen nichts liefern. Sein Land werde nicht gegen den gesunden Menschenverstand und seine eigenen Interessen handeln.

Russlands Präsident warf den USA und der EU zudem vor, durch ihre Sanktionen gegen den russischen Gassektor nicht nur die eigenen Volkswirtschaften in die Rezession zu stürzen und eine weltweite Inflation anzuheizen, sondern auch eine weltweite Energieknappheit zu Lasten der ökonomisch schwächeren Länder im globalen Süden herbeizuführen. Es gebe nicht genug frei verfügbares Gas, um die russischen Lieferungen zu ersetzen. Dadurch entstehe eine für die ärmeren Länder mörderische Konkurrenz: Wenn die EU Gas auf dem Weltmarkt zu erhöhten Preisen zusammenkaufe, verteuere sie den Rohstoff auch für die Länder, die bei diesem Preiswettbewerb nicht mithalten könnten.

»Power of Siberia 2«

Zwischen den Zeilen seiner Ansprache räumte Putin allerdings auch ein, dass die westlichen Sanktionen die russische Energiewirtschaft tatsächlich geschwächt haben. So kündigte er an, bis zum Jahre 2025 sollten 80 Prozent der zur Öl- und Gasförderung benötigten Ausrüstungen aus russischer Produktion kommen. Außerdem plane sein Land, die Ströme des Gasexports in Richtung Asien umzuleiten, unter anderem durch den Bau einer weiteren nach China führenden Pipeline namens »Power of Siberia 2« mit einer Abzweigung in die Mongolei. Die bisher aus den Produktionsgebieten in Richtung Europa führenden Pipelines sollten mit den nach Ostasien laufenden verbunden werden, um so die Lieferkapazität in diese Richtung rasch zu erhöhen.

Als Lösung für die kurz- und mittelfristig auftretenden Überkapazitäten der russischen Gasquellen wegen des europäischen Abnahmeboykotts kündigte Putin – ohne dieses Problem beim Namen zu nennen – an, mehr Gas auch für den Inlandsverbrauch bereitzustellen. So sollten strukturschwache und ländliche Räume Russlands beschleunigt an das Verteilernetz angeschlossen werden, insbesondere alle Schulen und medizinischen Einrichtungen. Auch die Bevölkerung der ländlichen Räume solle mit dem Gasnetz verbunden werden. Haushalte, die sich die Kosten der Gasinstallation auf dem eigenen Grundstück nicht leisten könnten, sollten mit günstigen Krediten oder Zuschüssen im Rahmen einer »sozialen Gasversorgung« dabei unterstützt werden. Dies ist ein deutlicher Strategiewechsel weg davon, die eigenen Gas- und Ölvorkommen in erster Linie als Devisenquellen zu behandeln, hinter denen – wie es implizit aus Putins Ankündigung hervorgeht – Teile der eigenen Bevölkerung bisher zurückstehen mussten.

Die Bundesregierung wies Putins Angebot, die Lieferungen wiederaufzunehmen, zurück. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann sagte, die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 komme nicht in Frage. Russland habe schon vor der Beschädigung der Leitungen kein Gas mehr über Nord Stream 1 geliefert. Das zeige, dass das Land kein zuverlässiger Versorger mehr sei. Die Rolle der durch die Sanktionen verzögerten Reparatur von Kompressoren und anderen Aggregaten an der Pipeline sprach sie nicht an.