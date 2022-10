Kapitalboss in Bredouille

Marijan Murat/dpa Große Geste und Dreck am Stecken – oder: Einer, der gerne weit ausholt (Bad Urach, 25.8.2022)

Das kann er gut, schamlos sein: Verzicht bei Arbeitern predigen – und selbst in Saus und Braus leben. Für den Boss des Kapitalverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, scheint das kein Widerspruch zu sein. Und er zündelt gerne, verbal jedenfalls. Nun steht Wolf selbst unter Druck, sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt: Schwarzarbeit, Lohndumping, Tarifvertragsbruch. Die Illustrierte Stern und der TV-Sender RTL veröffentlichten am Donnerstag eine Art Schurkenstück über den »Arbeitgeberpräsidenten« der zugleich CEO beim schwäbischen Autozulieferer Elring-Klinger ist – Titel: »Der Wolf geht um«.

Worum geht es? Jahrelang soll Wolf seine Vollzeithaushaltshilfe »schwarz beschäftigt haben – an der Steuer und den Sozialkassen vorbei«, schreiben die Stern-/RTL-Autoren in der Onlinefassung des Textes. Erwartbar, zu seinem »Privatleben« wollte sich Wolf in diesem Fall nicht äußern, auch wenn er sonst Episoden desselben auf Social Media freizügig inszeniert.

Wichtiger ist das: Lohndrückerei bei Elring-Klinger. Den Autoren zufolge soll die Chefetage im fränkischen Standort in Langenzenn (Landkreis Fürth) »gering bezahlte Teilzeitkräfte in niedrigere Tariflohngruppen eingestuft haben, als es den Beschäftigten zustand«. Und: Die Firma von Wolf habe 2020 die dreiwöchige Ankündigungsfrist zur Kurzarbeit im Langenzenner Werk nicht eingehalten, ferner die regionale IG Metall (IGM) in Westmittelfranken nicht informiert. Ein Bruch des Tarifvertrags, hieß es seitens der Metaller, was ein Unternehmenssprecher am Freitag gegenüber jW bestritt: »Elring-Klinger hat sich zu jeder Zeit an die Tarifvereinbarung, die wir mit dem Betriebsrat abgeschlossen haben, gehalten.«

Das Problem: Der Betriebsrat hatte den Bossen über Jahre hinweg kaum Paroli geboten, buckelte. In der Hoffnung, die Demontagepläne für den Standort, an dem Hitzeschilde und Abschirmteile rund um den Abgasstrang von Autos mit Verbrennungsmotor fabriziert werden, verschwänden wieder in den Schubladen. Vergeblich. Nichts half: kein »Fortführungskonzept« der IGM, kein betriebswirtschaftliches Gutachten, wonach Langenzenn profitabel sei. Wolf will das Werk dichtmachen, die Produktion verlagern, bestätigte der Sprecher. Wegen starker Auftragsrückgänge. Und das, obwohl der Konzernumsatz 2021 im Vorjahresvergleich um knapp zehn Prozent gestiegen war, wie Wolf Ende März dieses Jahres stolz verkündet hatte. Elring-Klinger sei »sowohl finanziell als auch produktseitig schlagkräftig aufgestellt«. In selbstkritischer Nachschau sagte Betriebsrat Markus Pemsel gegenüber Stern/RTL: »Die (Firmenchefs, jW) haben uns über Jahre belogen, betrogen und verarscht.« Einen Rat hat er auch noch parat: »Wenn Wolf verspricht, dass er Arbeitsplätze retten will, dann tut euch einen Gefallen: Glaubt ihm kein Wort.«

Was passiert mit den rund 150 betroffenen Kollegen? Einen Sozialplan mit dem Unternehmen handelte die IGM inzwischen aus. Aber es bleibt dabei: Beschäftigte und Betriebsräte können eine Werkschließung nicht verhindern, »eine dramatische Schwachstelle in der betrieblichen Mitbestimmung in unserem Land«, erklärte unlängst der zuständige Gewerkschaftssekretär Jan Körper.

Und dann ist da noch Wolfs Rolle im aktuellen Tarifkonflikt der Metall- und Elektrobranche. Im Interview mit dem Handelsblatt (Montagausgabe) hatte er über eine »Nullrunde« sinniert. Für den Pressestab von Gesamtmetall kein Aufreger. Schließlich habe »Dr. Wolf« die Option einer Nullrunde mit einer Gasnotlage samt Produktionsstopps und Lieferkettenabrissen in Verbindung gebracht, sagte ein Sprecher am Freitag auf jW-Nachfrage. Beruhigend klingt das nicht. Metaller forderten am Freitag via Twitter: »Tresor öffnen, acht Prozent mehr Lohn rausrücken!« Bloß, so generös dürfte der schamlose Wolf nicht sein.