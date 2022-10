Angst vor dem Abstieg

Sarah Silbigerx-Poolxvia CNP/imago images/ZUMA Wire Konkurrenz bereitet Kopfzerbrechen: US-Präsident Joseph Biden während einer Videokonferenz mit Xi Jinping (November 2021)

Folgt man den westlichen Leitmedien, dann könnte man glatt meinen, es gebe nur ein einziges Thema, das bei dem am Sonntag beginnenden 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) auf der Tagesordnung steht: die Wiederwahl des Generalsekretärs der Partei, Xi Jinping. Mit der Wiederwahl ist faktisch auch eine dritte Amtszeit als Staatspräsident verbunden, über die offiziell im kommenden Jahr entschieden wird. Die Möglichkeit dazu wurde im März 2018 mit der Aufhebung der Beschränkung auf zwei Amtszeiten geschaffen. Xi wird also, das erfährt man exklusiv aus den Leitmedien, »der neue Kaiser von China« (SWR), vielleicht gar »ewiger Diktator« (Focus) werden. Oder, mit anderen Worten: Er darf womöglich fast genauso lange regieren wie Angela Merkel oder vor ihr Helmut Kohl.

Unter Xis Leitung haben Partei und Staat seit dem 19. Parteitag im Oktober 2017 eine Menge erreicht. Zum Jahreswechsel 2020/21 konnte die Volksrepublik das Ende der extremen Armut im Land feiern. Von rund 770 Millionen Chinesen, die 1978 noch in extremer Armut lebten, auf null: Ein solches Tempo sei »in der Geschichte beispiellos«, musste selbst die Weltbank einräumen. Das Durchschnittseinkommen stieg von 2013 bis 2020 in Chinas Städten um rund 66 Prozent, auf dem Land um sogar 82 Prozent – und der ökonomische Aufschwung dauert, wenn auch zuletzt wegen der Covid-19-Pandemie etwas holprig, an. Energisch ist nicht zuletzt auch die Korruption bekämpft worden. Ermittlungen gegen 4,7 Millionen Personen, Urteile gegen mindestens 1,5 Millionen, Verwarnungen sogar für 11,3 Millionen, das ist auch in einem riesigen Land wie China wirklich viel – und sogar die erbittertsten Gegner der Volksrepublik räumen ein, dass die Kampagne in der Bevölkerung hohe Popularität genießt.

Sich bequem zurückzulehnen – das ist allerdings für die nächsten fünf Jahre, während derer Xi vermutlich als Generalsekretär der Partei amtieren wird, gewiss nicht angesagt. Probleme gibt es für die Volksrepublik zuhauf. Da wäre zunächst die Covid-19-Pandemie, die Beijing zwar erfolgreich eingedämmt hat, für die es aber auf Dauer wohl eine andere Lösung als immer wiederkehrende Lockdowns braucht. Da wären ernste ökonomische Schwierigkeiten, etwa die Krise auf dem Immobilienmarkt. Weiterhin ist auch die Ungleichheit zwischen Chinas zahlreichen Dollar-Milliardären und der einfachen Bevölkerung eklatant, wenngleich sie zuletzt ein wenig schrumpfte und inzwischen immerhin wieder unter derjenigen in den Vereinigten Staaten liegt. Jedenfalls ist es noch ein weiter Weg bis zum »gemeinsamen Wohlstand«, dem sich China bis 2035 ein großes Stück angenähert und den es bis Mitte des Jahrhunderts erreicht haben will.

Schwierigkeiten von wohl noch größerem Ausmaß zeichnen sich, während in Beijing die Parteiführung zusammenkommt, klar in der Außenpolitik ab – paradoxerweise als Resultat des chinesischen Erfolgs. Die deutsche Regierung etwa arbeitet zur Zeit an einer neuen Chinastrategie, die eine erheblich schärfere Konfrontation verheißt. Zwar ist die deutsche Industrie unverändert auf die Volksrepublik als Absatzmarkt, als Produktions-, zunehmend auch als Forschungs- und Entwicklungsstandort angewiesen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der Anfang November nach Beijing reist, bekräftigte noch Anfang dieser Woche mit Blick auf Forderungen, sich von Chinas Wirtschaft zu entkoppeln: »Ein Decoupling wäre der völlig falsche Weg.« Allerdings bekommen deutsche Firmen mit Chinas erstarkender Industrie in wachsendem Umfang harte Konkurrenz; Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) bekräftigte in dieser Woche, die Volksrepublik werde zunehmend vom Wirtschaftspartner zum »Wettbewerber« bzw. sogar zum »systemischen Rivalen« – dies auch aus Sicht der eigentlich stark an Kooperation interessierten deutschen Industrie.

Insofern stößt auch in Deutschland die US-amerikanische Chinastrategie auf zunehmendes Interesse. Die Biden-Regierung hat in dieser Woche ihre Nationale Sicherheitsstrategie publiziert – mit Verspätung: Die Veröffentlichung wurde Ende vergangenen Jahres wegen des eskalierenden Konflikts mit Russland um die Ukraine verschoben. Trotz des Ukraine-Krieges nennt das Papier China als zentrale »Herausforderung« für die Vereinigten Staaten: Die Volksrepublik sei »das einzige Land«, das »sowohl die Absicht« habe, »die internationale Ordnung neu zu gestalten«, als auch »in zunehmendem Maß die ökonomische, diplomatische, militärische und technologische Macht, dieses Ziel voranzubringen«. Deshalb gilt China in Washington als Hauptrivale – auch laut Bidens Nationaler Sicherheitsstrategie.

Daraus folgt: Man werde alles daran setzen, heißt es in dem Papier, China »niederzukonkurrieren«. Priorität haben solle der Versuch, sich »einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil gegenüber der Volksrepublik zu bewahren«. Washingtons jüngster Schritt: ein schwerwiegendes Embargo gegen die chinesische Halbleiterindustrie. Darüber hinaus werde man weiterhin Taiwan aktiv unterstützen, heißt es zudem in der Nationalen Sicherheitsstrategie, und auch das verheißt eine weitere Zuspitzung des aktuellen Konflikts um die Insel. Beides fordert Beijing zugleich innen- wie auch außenpolitisch heraus. »Im Wettbewerb mit der Volksrepublik«, erklärt die Biden-Regierung in ihrem Strategiedokument, »ist es klar, dass die kommenden zehn Jahre die entscheidende Dekade sein werden«. Zumindest für die erste Hälfte der Dekade aber wird China, Kontinuität wahrend, aller Voraussicht nach auch weiterhin von Xi Jinping geführt.