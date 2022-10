»Ich sehe die Gefahr einer sozialen Krise«

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Staatliche Almosen: Wegen der Verarmungspolitik werden unzählige Bedürftige um ihre Existenz bangen müssen

Sie befürworten die geplante Hartz-IV-Reform der Bundesregierung namens »Bürgergeld«. Was gefällt Ihnen daran?

Das Bürgergeld ist ein echter Paradigmenwechsel. Es steht das Fördern im Vordergrund, nicht das Fordern. Man ist weg davon, dass der Staat den Menschen kontrolliert, hin zu einer Situation auf Augenhöhe. Die Einführung der Karenzzeit von zwei Jahren beim Wohnen und beim Vermögen verschafft den Menschen Zeit, durchzuatmen und sich auf die Jobsuche zu konzentrieren.

Das Fordern soll in den Hintergrund rücken, gleichzeitig greifen Sie aber die weitere Sanktionierung beim »Bürgergeld« nicht an. Warum nicht?

Tatsächlich waren von Sanktionen nur drei Prozent der Leistungsbezieher betroffen. Es sollen künftig verschiedene Instrumentarien vorgreifen. Etwa eine Schlichtung zwischen Jobcenter und Leistungsbezieher oder auch aufsuchende Hilfe. Hilft das nicht, muss ein Instrument die Menschen dazu zu bringen, sich helfen zu lassen. Dann sind Sanktionen in Ordnung. Das Bundesverfassungsgericht stellte vor drei Jahren fest, man könne bis zu 30 Prozent leistungslose Einbußen bekommen. Das ist sehr hoch. Jetzt sollen 15 Prozent als erste Verwarnung und dann 20 Prozent greifen.

Wie bewerten Sie die Erhöhung der Regelsätze um 50 Euro ab 2023?

Das ist viel zu wenig. Wir fordern eine Erhöhung auf mindestens 650 Euro, ab sofort. Das »Bürgergeld« kommt zum Jahresbeginn, aber die Menschen brauchen sofort etwas zur Überbrückung dieser schwierigen Zeit.

Was fordern sie angesichts der Energiekrise und der aktuellen Verarmung von der Regierung?

Für Familien und Menschen mit niedrigem Einkommen fordern wir 100 Euro Inflationsgeld für die Zeit der Krise. Der Energiepreisdeckel muss kommen. Wir brauchen ein Mietmoratorium und ein Verbot von Strom- und Gassperren. Ich bin ein Fan vom Mietpreisdeckel. Die tatsächlichen Kosten für Strom, Heizen und Wohnen in der Grundsicherung müssen vollständig übernommen werden. Das lässt sich mit einer Übergewinnsteuer finanzieren. Man sollte den Spitzensteuersatz wieder anheben. Es braucht eine Erbschaftssteuerreform, außerdem die Vermögenssteuer. Die Energiepauschale für Rentner und Studierende muss es zudem auch 2023 geben.

Es gab zwei »Entlastungspakete«, um das dritte wird gerade noch gerungen. Wie bewerten Sie die bisher getroffenen Maßnahmen?

Die aktuelle Verzögerungstaktik der Länder um das dritte Paket ist enttäuschend. Bei den ersten zwei Paketen hat man mit der Gießkanne ausgeschüttet. Es hat einige gute Ansätze gegeben, aber dabei darf man nicht stehen bleiben. Das Neun-Euro-Ticket wurde 52 Millionen mal verkauft, im September hätte ein Nachfolgemodell kommen müssen. Wir fordern ein bundesweites Nahverkehrsticket für 365 Euro im Jahr, also einen Euro pro Tag. Auch die Reform des Wohngelds ist grundsätzlich gut, aber darf auf keinen Fall ein Auffangbecken für den Niedriglohnsektor werden. Der höhere Mindestlohn ist gut, aber wir wissen auch, dass zwölf Euro nicht ausreichen. Für eine vernünftige Rente ist das nicht angemessen. Es sollen 400.000 Wohnungen gebaut werden, davon 100.000 Sozialwohnungen. Im Moment hat man den Eindruck, das geht eher rückwärts, zumindest was die Sozialwohnungen anbelangt. Da muss man nachbessern.

Wo sehen Sie in der aktuellen Lage die Aufgaben ihres Verbands?

Wir wollen für die sozial Benachteiligten die laute Stimme sein. Gemeinsam mit dem VdK, dem Deutschen Mieterbund und den Tafeln in Deutschland haben wir das Bündnis Sozialgipfel gegründet. Wir fordern vom Bundeskanzler einen solchen Gipfel einzuberufen, bei dem mit betroffenen Menschen gesprochen wird. Bisher stoßen wir damit aber auf taube Ohren. Wir werden unsere Sozialrechtsberatungen ausweiten und den Kampf für angemessene Löhne, höhere Renten und ein existenzsicherndes Sozialleistungssystem begleiten. Da gibt es eine Menge, wo die Regierung ehrlich nacharbeiten muss. Sonst sehe ich wirklich die große Gefahr einer sozialen Krise in unserem Land.