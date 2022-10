Vorkämpfer an Benzindepots

Stephane Mahe/REUTERS Motiviert und ausdauernd: Kollegen im Ausstand (Saint-Nazaire, 12.10.2022)

Die streikenden Raffineriearbeiter in Frankreich haben entschlossen reagiert auf ihre von Staatschef Emmanuel Macron und seiner rechtsliberalen Regierung angeordnete Zwangsrekrutierung. Ihre Gewerkschaft CGT, die seit rund drei Wochen den Kampf um höhere Löhne und eine Beteiligung an den horrenden Gewinnen der Petrogiganten Esso-Exxon Mobil und Total Energies organisiert, geht seit Donnerstag abend gerichtlich gegen das Regierungsdiktat vor, mit dem Macron und Premierministerin Elisabeth Borne den Streik brechen wollen. Für den kommenden Dienstag rief die CGT zu einem landesweiten Generalstreik auf, an dem sich auch die Beschäftigten der öffentlichen Transportwesens und der Sozialdienste beteiligen sollen.

Die in den besonders gesundheitsgefährdenden Raffinierien und Kraftstoffdepots rund um die Uhr schuftenden Lohnabhängigen sehen sich auch als Vorreiter und Stimme anderer Berufssparten sowie als Kämpfer gegen den Personalmangel im staatlichen Gesundheits- und Erziehungswesen. Im TV-Kanal Franceinfo betonte CGT-Chef Philippe Martinez am Freitag, die geforderten zehn Prozent Lohnerhöhung stopften derzeit lediglich das Loch, das die wachsende Inflation bereits in den Geldbeutel der Lohnempfänger gerissen habe. Die Regierung habe die finanzielle Situation der Bevölkerungsmehrheit offenbar »nicht begriffen« und »den Verdruss der Franzosen unterschätzt«.

Die Mehrheit der Beschäftigten in den Raffinerien ist entschlossen, den Ausstand fortzusetzen. Eine inzwischen von den Exxon- und Total-Bossen angebotene Lohnerhöhung um sieben Prozent sei nicht ausreichend, sagte Martinez. Eine erste Niederlage musste die Gewerkschaft am Freitag allerdings vor dem Verwaltungsgericht in Rouen einstecken: Das wies ihren Eilantrag gegen die im Raffineriebetrieb Port-Jerôme-Gravenchon (Le Havre) bereits erfolgten Zwangsrekrutierungen ab. Für den späten Nachmittag wurde ein zweites Urteil der höheren Verwaltungsinstanz in Lille erwartet.