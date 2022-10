Der Kampf lohnt sich

jW

Jeder Strafverteidiger weiß, wie entscheidend wichtig Zeugen im Strafverfahren sind. Sie können für die Verteidigung ein Segen sein, manchmal aber auch die Niederlage bedeuten. Ein Zeuge muss stets die Wahrheit sagen, worüber er auch belehrt wird. In einigen Fällen hat ein Geladener aber auch ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn beispielsweise gegen ihn wegen derselben Sache ermittelt wird oder er mit dem Angeklagten verwandt ist. Außerdem gibt es noch Zeugen, die aufgrund ihres Berufes nicht gegen einen Angeklagten aussagen müssen, da sie eine Schweigepflicht haben wie Ärzte oder Rechtsanwälte. Für einige wenige Fälle im Bereich der Drogentherapie oder Schwangerschaftsberatung haben auch Sozialarbeiter ein Zeugnisverweigerungsrecht. Wie aber ist es mit den Mitarbeitern von Fanprojekten, die mit Fußballfans ebenfalls beste Sozialarbeit leisten? Sie haben bisher kein Zeugnisverweigerungsrecht und müssen bei einer Vorladung der Ermittlungsbehörden wahrheitsgemäß aussagen. In Zeiten der Schließungen von Jugendklubs und Streichungen von Zuwendungen in der Jugendarbeit sind sie aber meist die einzigen vertrauenswürdigen Personen für junge Fußballfans. Ein Super-GAU, wenn sie aussagen müssten.

Aus diesem Grund hat sich vor einiger Zeit das »Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit« gegründet. Auch unsere Arbeitsgemeinschaft Fananwälte unterstützt es. Ziel ist die Erweiterung des Paragraphen 53 der Strafprozessordnung (StPO), um unter anderem Fanprojektmitarbeitern ein Zeugnisverweigerungsrecht zu ermöglichen. Ich habe dazu in dieser Woche an einer Podiumsdiskussion teilgenommen, bei der auch Abgeordnete des Bundestages anwesend waren. Organisiert war die Veranstaltung unter anderem von verschiedenen Fanprojekten. Da die Polizeigewerkschaften ihre Lobbyarbeit bei konservativen Kräften intensivieren, die den Repressionsapparat verstärken sollen, muss auch von der anderen (unserer) Seite Lobbyarbeit betrieben werden. Es ist im Interesse aller, eine freiheitliche Gesellschaft zu erhalten, wozu meiner Meinung nach auch ein solches Zeugnisverweigerungsrecht für Fanprojektler gehört. Bis dank gesellschaftlichen Drucks ein Gesetz wie die StPO geändert wird, müssen ganz schön dicke Bretter gebohrt werden. Aber der Kampf lohnt sich immer.

»Sport frei!« vom Fananwalt.