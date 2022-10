Bewegung wächst

IMAGO/NurPhoto Selbstbewusst und laut: Protest in Caracas anlässlich des Safe Abortion Day (28.9.2022)

Seit über einem Jahr arbeiten mehrere feministische Organisationen in Venezuela an einem Gesetzprojekt für reproduktive und sexuelle Rechte. Sie sollen als Menschenrechte anerkannt werden und das entsprechende Gesetz Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sozialen Klasse, des Alters, der Religion, der ethnischen Herkunft, der politischen Meinung, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung garantieren.

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem Maßnahmen im Bereich der sexuellen Gesundheit und Erziehung vor. Der Zugang sowohl zu aufklärender Bildung – innerhalb und außerhalb des Schulsystems und für alle Altersgruppen – als auch der Zugang zu kostenloser medizinischer Versorgung im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit soll damit garantiert werden. So der Zugang zu Verhütungsmitteln, zu Hygieneartikeln, zur Prävention und Früherkennung von sexuell übertragbaren Krankheiten, zu einer sicheren Schwangerschaft und einer »respektvollen und menschlichen« Geburt, aber auch zu einem sicheren und kostenlosen Schwangerschaftsabbruch im Falle einer ungewollten Schwangerschaft.

Zunächst Straffreiheit

Dieser Punkt wird auch in Venezuela kontrovers diskutiert. Schwangerschaftsabbrüche sind laut Strafgesetzbuch nur dann erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Aber auch für diese Fälle gibt es keine festgelegten medizinischen Protokolle, so dass die Entscheidung letztlich beim Personal liegt. Laut den Paragraphen 430, 431, 433 und 434 können Betroffene, die eine Schwangerschaft abbrechen sowie Dritte, die einen entsprechenden Eingriff durchführen, medizinisches Personal inklusive, zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt werden. Diese Paragraphen des Strafgesetzbuches sind über 100 Jahre alt – der Gesetzentwurf sieht eine Aufhebung vor.

Das Gesetzesprojekt enthält auch zwei Artikel über die Teilhabe der in Venezuela als »Volksmacht« bezeichneten mobilisierten Basis- und Gemeindeorganisationen sowie der sozialen Bewegungen. Demzufolge muss der Staat die Teilnahme der Volksmacht an der Ausarbeitung und Umsetzung von Programmen im Zusammenhang mit der Ausübung von sexuellen und reproduktiven Rechten garantieren. Die für die Umsetzungen der Bestimmungen des Gesetzes verantwortlichen Institutionen sollen begleitet und beaufsichtigt werden.

Derzeitig sammeln feministische Gruppen Unterschriften, um den Gesetzentwurf als Bürgerinitiative in der Nationalversammlung zur Diskussion zu stellen. Die Plattform »Ruta verde« (Grüner Weg), die sich für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Venezuela einsetzt, ist eine dieser Gruppen. Aktivistin Laura Cano betonte am Mittwoch gegenüber jW die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes in Venezuela, auch weil eine sexistische und patriarchale Kultur noch immer in öffentlichen, privaten sowie gemeinschaftlichen Institutionen präsent sei. Die Aufhebung der Paragraphen, die Schwangerschaftsabbrüche bestrafen, sei zumindest ein Schritt in Richtung Entkriminalisierung. Damit könne die Debatte über eine zukünftige Legalisierung eingeleitet werden. Laut Cano ist das höchst notwendig, weil Berichten des Gesundheitsministeriums zufolge unsichere und klandestine Abbrüche die dritthäufigste Todesursache bei Müttern im Lande sind.

Politik zeigt sich offen

Die ursprüngliche Fassung des Gesetzesvorschlags wurde von zwei Organisationen verfasst, Cedesex und Quinta Ola (Fünfte Welle), die auch der Plattform Ruta verde angehören. Im Oktober letzten Jahres haben sie den Gesetzentwurf dem vom Abgeordneten Pedro Infante geführten Ausschuss für soziale Entwicklung der Nationalversammlung erstmals präsentiert. Im Juni erklärte der Ausschuss, den Gesetzentwurf in die legislative Agenda mitaufnehmen zu wollen. Daraufhin schlossen sich weitere feministische Organisationen wie Tinta violeta, Faldas-R und Avesa an. Bei einem gemeinsamen Treffen mit Parlamentariern am 28. September haben sich mehrere junge weibliche Abgeordnete für sexuelle und reproduktive Rechte ausgesprochen. »Einige trugen ihr grünes Tuch um den Hals, was auch symbolisch eine wichtige Veränderung in der Politik sichtbar gemacht hat,« freute sich Cano. Aktivistinnen für reproduktive Rechte in Lateinamerika zeigen ihren Protest mit einem pañuelo verde (grünes Tuch).

Die Ruta verde und weitere feministische Gruppen haben bereits etwa 12.000 Unterschriften gesammelt und hoffen darauf am 25. November, am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, das Ziel von 22.000 Unterschriften erreicht zu haben.