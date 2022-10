Paradiesische Zustände

Frederik Wenzel/Alamode Film »So tun, die nur auf Praß bedacht, / Schlemmen und demmen Tag und Nacht« – Sebastian Brant, »Daß Narrenschyff«

Überraschenderweise hatte der oft eher betuliche Filmkritiker des Guardian, Peter Brad­shaw, über den diesjährigen Gewinner der Goldenen Palme, Ruben Östlunds »Triangle of Sadness«, bereits in Cannes ausreichend brutal ausgesprochen, was der Fall ist: Alles, was in dem Film irgendwie von Interesse ist, geschieht in den ersten zehn Minuten. Danach könnte man beruhigt nach Hause gehen oder sich eine Lobster Roll bestellen. Immerhin wären trotzdem über zwei Stunden konventionelle Dummheiten oder dumme Konventionen auszuhalten.

Diese ersten zehn Minuten von Interesse handeln von der Modebranche und einem in eben dieser beschäftigten Paar: Yaya (die im letzten Jahr erst 32jährig verstorbene Charlbi Dean) und Carl (Harris Dickinson), privat wie geschäftlich beisammen. Die Paarbeziehung als Lifestyle und Business.

Die große Flut

Carls Sorgenfalten geben dem Film den Titel. Beim Casting kommen die Fältchen zwischen den Augenbrauen nicht so gut an – Zeichen des Alters und der Sorge –, bei der Show darf er schon nicht mehr in der ersten Reihe sitzen usw. Die Modebranchesequenzen behandeln die üblichen Paradoxien. Eine Branche des Überflusses gibt Konsumvorschläge mit asketischen Idealen, die Exklusivität promotet Teilhabe und Demokratie oder wendet sich dann doch wieder dem aristokratischen Pathos der Distanz zu und überlässt die Gemeinschaftlichkeit lieber dem Pöbel: Das »Balenciaga-Gesicht« zieht eine Schnute der Arroganz, das »H&M-Gesicht« lächelt einladend. So lernen wir (Geheimnisse der Marke, der Werbung, der Werte).

In jedem Fall erscheint die Affirmation eines moralischen Wertes bereits gleichbedeutend mit dessen gesellschaftlicher Verwirklichung. Symptomatisch dabei der Grundsatz, dass sowohl die Konsumgüter als auch die Politik stets zusammen mit moralischen Werten geliefert werden sollen/müssen. Auf einer Modenschau sieht man im Hintergrund die Tagline »Zynismus als Optimismus maskiert«, gleichsam die Subscriptio eines Emblems »der Heuchelei«, wenn man so will, allerdings einer schon infam sophistischen.

Soviel zum Geschäft. Das Private enthüllt sich im Restaurant bei der wie so oft entscheidenden Frage: Wer bezahlt die Rechnung? Der alten Etikette nach zahlt sie der Mann, dem emanzipierten Code nach teilt man sie partnerschaftlich. Das weibliche Model verdient – soweit die gängigen Tarife in der Modebranche – ein Vielfaches seines männlichen Pendants. Der Streit um die Rechnung – sie oder er, Cash oder Karte (ihre funktioniert gerade nicht) – ist das Exemplum für die Vermengung der ökonomischen mit den moralischen Werten, die das, wie Östlund sagen würde »Sozialexperiment« seines Films ausmachen. Zwischen Behauptung und Verwirklichung klafft da zwangsläufig eine Lücke. Und diese Lücke wäre das Interessante, das darzustellen sich lohnte.

Für die Veranschaulichung der geschäftsmäßigen Paarbeziehung funktioniert das gut, schließlich beruht sie auf nichts anderem. Östlund möchte freilich höher hinaus: das große satirische Gesellschaftsbild, »Kapitalismuskritik«, sogar »marxistische Begrifflichkeit«.

»Triangle of Sadness« besteht dem Titel gerecht aus drei Teilen. Der erste betrifft Casting, Modenschau, Kreditkarte; der zweite ist schon – spätestens seit Platons »Staat« – dem Gesellschaftsbild schlechthin gewidmet: dem Schiff. Hier ist es ein schrecklich amüsant havariertes Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer. Auf dem sind Yaya und Carl als »Influencer« zwischen den eigentlichen Passagieren, einer Horde Superreiche, die aus sozialen Typen besteht – das nette churchill­hafte Waffenindustriellenehepaar, russische Emporkömmlinge der Düngemittelindustrie (»Aus Scheiße Gold machen«), der schüchterne schwedische Computernerd (Single), dazwischen Iris Berben, die nichts sagt außer »In den Wolken«. Diese Kreuzfahrt besteht wie Sebastian Brants »Daß Narrenschyff« (Basel, 1494) aus Emblemen, kleinen moraltheologischen Bildchen zuzüglich Spruch und Abhandlung: »Wer sammelt, was vergänglich ist / Begräbt seine Seele in Kot und Mist.«

Der große politische Streit an Bord (tatsächlich eher ein Wettsaufen) zwischen dem vorgeblich kommunistischen Schiffskapitän und dem reichen Russen beschränkt sich auf den Austausch von Schnäpsen und Sinnsprüchen. Die sozialen Typen personifizieren im allgemeinen bestimmte Werte/Begriffe. Die Todsünden Hochmut, Völlerei, Geiz usw. oder die letzten Dinge. Das Festbankett an Bord des Narrenschiffes wird in einer die Sünder wegspülenden Flut aus Alkohol, Kotze und Scheiße enden. Das Schiff sinkt im Sturm, Piraten sind an Bord, die Passagiere spült es hinfort.

Das Problem der Allegorie: »Abstraktionen«, Werte, kann man nicht sehen. Schauspielerinnen im Bikini, Nutella-Dosen, das Meer, Rettungsboote kann man sehen. Man sieht nicht »die Seekrankheit«, man sieht die Kotze. Die Kotze wäre in diesem Fall ein Index: Die Folge verweist auf die Ursache. Schiff – Schaukeln – Kotze – Toilette läuft über.

Fortgespült landen die überlebenden Passagiere auf einer einsamen Insel. Der letzte Teil des Films gilt der Robinsonade. Peter Bradshaw wies darauf hin, dass er komplett von der alten britischen Boulevardkomödie »The Admirable ­Crichton« abgekupfert ist. Verfilmt wurde sie 1957 von Lewis Gilbert. Der deutsche Titel: »Zustände wie im Paradies«. Da übernahm der konservative Butler einer liberalen Aristokratenfamilie auf der einsamen Insel die Alleinherrschaft und sorgte für das Fortbestehen der Kastengesellschaft unter umgekehrten Vorzeichen. In der neuen Version ist die Kotze die Flut, die zunächst die Hierarchien über Bord gehen lässt, um mit der Schreckensherrschaft natürlich der Toilettenfrau auf der einsamen Insel wiederaufzuerstehen. Die Positionen in einer sozialen Hierarchie sind zwischen den Akteuren austauschbar, die Struktur der Positionen ist vom Genre vorgegeben.

Wem gehören die Kekse?

Ohne soziale Hierarchie gibt es keine Gesellschaftskomödie (oder »soziologisches Experiment«). Die Hierarchie lädt dazu ein, Relationen mit Substanzen zu verwechseln. Die Macht ist aber nichts, was man besitzt wie eine Packung Kekse. Macht ist die Verfügungsgewalt über die Kekse. Entrüstung, Ressentiment und Verwechslung moralischer mit ökonomischen Kategorien kulminieren schließlich in einen ebenfalls missverständlichen Kampf um Leben und Tod.

Es gibt ein Buch, das zwar wenig Illustrationen enthält und auch die Kreditkarte leider nicht näher erwähnt (immerhin freilich erahnt: »… wie sich das Kreditwesen ausdehnt, so die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel, als solches erhält es eigne Existenzformen«), dafür jedoch sowohl Robinsonade als auch Apokalypse und Sündenfall durchaus erhellend thematisiert.

Es erschien im September 1867 und trägt den Titel: »Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie«:

»Aber die Erbsünde wirkt überall«, heißt es da: »Mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, der Akkumulation und des Reichtums, hört der Kapitalist auf, bloße Inkarnation des Kapitals zu sein. Er fühlt ein ›menschliches Rühren‹ für seinen eignen Adam und wird so gebildet, die Schwärmerei für Askese als Vorurteil des altmodischen Schatzbildners zu belächeln. Während der klassische Kapitalist den individuellen Konsum als Sünde gegen seine Funktion und ›Enthaltung‹ von der Akkumulation brandmarkt, ist der modernisierte Kapitalist imstande, die Akkumulation als ›Entsagung‹ seines Genusstriebs aufzufassen.«