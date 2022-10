Flaneur auf der Landstraße

imago images/POP-EYE »Totale Entgrenzung, keine Entfremdung«: Muff Potter

Die Bandgeschichte von Muff Potter lässt sich in drei Sätzen erzählen: 1993 tun sich in Westfalen vier Männer zusammen, die dem Punk zugeneigt sind, sich aber nicht auf die simplen Parolen des Deutschpunks beschränken mögen. In den folgenden zehn Jahren erspielen sie sich ein Szenepublikum, bis 2005 mit »Alles nur geklaut« ein Musikvideo auf MTV rotiert und die Band zum Majorlabel Universal wechselt. 2009 folgt die Auflösung, bevor im August 2022 nach 13 Jahren Sendepause mit »Bei aller Liebe« das nunmehr achte Album wieder auf dem bandeigenen Label Hucks Plattenkiste erscheint.

Das Glück ist perfekt

Dessen vierter Titel heißt »Ein gestohlener Tag«, er steht mit seinem etwas manierierten Text und seiner musikalischen Ekstase stellvertretend für das ganze Album. Zu Beginn spricht Sänger Thorsten Nagelschmidt bedeutungsschwangere Sätze: »Ich spiele mit den Strähnen deines Haars / Du hast es irgendwann mal gewaschen / In der Spüle fläzen sich die Teller / In der Ecke reiben sich die Flaschen.« Man kann das poetisch finden, aber auch belanglos. Nagelschmidt findet einerseits Worte, die in der Popmusik sonst keinen Platz haben, doch an anderer Stelle wirken die Formulierungen ärgerlich gewollt. Anschließend darf sich der Song über knapp acht Minuten musikalisch entwickeln, bis er in Lärm endet. Spätestens dann ist der Ärger über die gestelzten Worte weggeblasen.

Gleich drei Lieder knacken die Sechs-Minuten-Marke. Sie werden kontrastiert durch den Einminüter »Privat«, das vergnüglichste Lied des Albums. Coronafolgen, Eigenheimspießigkeit und das Zwei-Klassen-Gesundheitssystem, all das wird hier mit dem kleinen Wort »privat« verbunden. Dazu ein von Kindern gesungener Chorus, und das Glück ist perfekt. Musikalisch gelingen solche Momente auch deshalb, weil Thorsten Brameier die Band gewohnt verlässlich mit seinem Schlagzeug vorantreibt.

Vom Alltag entrückt

»Nottbeck City Limits« klingt am längste nach. Über sphärische Gitarrensounds beschreibt der erneut gesprochene Text die leeren Gesichter von Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Der Erzähler ist ein Flaneur auf der Landstraße, vom Alltag entrückt, auf dem Weg zum Kulturgut Haus Nottbeck im Münsterland, wo sich die Band in den letzten Jahren zum Proben traf. Dort wartet »totale Entgrenzung, keine Entfremdung«. Dem gegenüber steht die Maloche in der nur wenige Kilometer entfernten Schlachtfabrik von Tönnies. »30.000 Schweine am Tag« werden dort zerlegt, und neben Wurst produziert man »entzündete Gelenke, taube Finger, platzende Köpfe«. Nagelschmidt modifiziert Brecht: »Erst die Nahrungsmittelproduktion, dann das Fressen und dann die Moral«. In seiner genauen Beobachtung und dem Text-Sound-Arrangement erinnert das an den Goldene-Zitronen-Song »Mila«. Doch statt den Blick wild umherschweifen zu lassen, richtet ihn Nagelschmidt dorthin, wo wir ihn sonst abwenden.