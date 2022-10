Berlin gründet Flak-Kartell

Wolfgang Kumm/dpa Tödliche Ware: Komponente des Waffensystems »IRIS-T-SLM« auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (Schönefeld, 22.6.)

Die europäischen Vorbereitungen, um einen »heißen« Krieg mit Russland führbar zu machen, gehen in die nächste Runde. Am Donnerstag haben sich die Bundesrepublik und das Vereinigte Königreich sowie 13 Staaten aus Nord-, Zentral- und Osteuropa zur Teilnahme an der von Berlin vorangetriebenen »European Sky Shield Initiative« bereit erklärt. Das Ziel sei der Aufbau einer gemeinsamen Flugabwehr »mit Wirkung im Nahbereich und über mittlere und große Reichweiten«, wie das Bundesverteidigungsministerium per Twitter mitteilte. Zu den Unterzeichnern einer entsprechenden Absichtserklärung gehören neben Deutschland und Großbritannien noch die russischen Anrainerstaaten Finnland, Estland, Lettland und Litauen. Letzteres grenzt an die russische Exklave Kaliningrad. Mit dabei sind auch die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Tschechien und Slowenien sowie Belgien, die Niederlande und Norwegen. Die Initiative geht auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dessen am 29. August in Prag gehaltene europapolitische Grundsatzrede zurück.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sprach am Donnerstag in Brüssel nach der Unterzeichnungszeremonie von einer »Win-Win-Situation für die Staaten, die dabei sind«. »Es werden hoffentlich noch weitere dazu kommen«, sagte sie. Das Vorhaben sei innerhalb der NATO-Kriegsallianz »offen für jeden, der sich daran beteiligen möchte«. Man wisse »von vielen Staaten«, dass es »ein großes Interesse« gebe. Abgeblitzt ist Berlin allerdings bereits in Paris und Warschau. Polen erklärte, es werde sein eigenes Luftabwehrsystem aufstellen, wie das Nachrichtenportal Euractiv am Donnerstag berichtete. Frankreich verlasse sich demnach auf die abschreckende Wirkung seines Atomwaffenarsenals, um mögliche Angriffe bzw. Gegenschläge abzuwehren. Einem Bericht vom 6. Oktober zufolge hatte Olaf Scholz bislang erfolglos auch in Madrid angeklopft. Wer insgesamt alles seiner Einladung nicht gefolgt ist, dazu konnte sich eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Donnerstag auf jW-Anfrage nicht äußern.

Im Rahmen der Initiative aus Deutschland sollen alle teilnehmenden Staaten als eine Art Flak-Kartell gegenüber der Rüstungsindustrie auftreten. Das soll die Interoperabilität zwischen den Streitkräften erhöhen und die Ausgaben für jede einzelne Regierung senken. So könnten »Betriebskosten durch gemeinsame Instandsetzung und Materialerhaltung« reduziert werden, erklärte die Sprecherin. Aber auch das Tempo der europäischen Aufrüstung dürfte sich durch effizientere Beschaffung von Kriegsgerät erhöhen. Militärisch soll »Sky Shield« dem europäischen NATO-Oberkommandeur, dem sogenannten Saceur, unterstellt werden. Seit Juli trägt der US-General Christopher Cavoli diesen Titel.

Als nächstes gehe es der Ministeriumssprecherin zufolge »in die Feinausplanungen«. Es gelte zu ermitteln, welchen Bedarf jede Nation hat. »Anschließend sollen daraus gemeinsame Beschaffungsprojekte generiert werden.« Das müsse nun »schnell gehen«, sagte die SPD-Kriegsministerin in Brüssel mit Blick auf die Anschaffung von Flugabwehrraketensystemen vom Typ »Patriot« aus US-Produktion und »IRIS-T SLM« des deutschen Rüstungsunternehmens Diehl Defence sowie einer Raketenabwehr wie dem israelischen »Arrow 3«. Lambrecht verwies indirekt auf den anhaltenden Ukraine-Krieg, in dem Raketen und Drohnen eine entscheidende Rolle spielen.

Der Aufbau eines »Raketenschirms« dient allerdings wohl auch dazu, im Kriegsfall der anderen Seite die Zweitschlagskapazität zu nehmen. So bestehe seitens der deutschen Streitkräfte eine schnellstens zu schließende »Fähigkeitslücke« bei der »Abwehr von ballistischen Flugkörpern«, wie die Ministeriumssprecherin gegenüber jW erklärte. Konkret gehe es um das Abfangen von »Flugkörpern mit Reichweiten auch über 1.000 Kilometern«.