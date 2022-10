Moskau bestellt Botschafter ein

ESA/dpa Sorgt anhaltend für Verstimmung: Aufnahme des Gaslecks an der Pipeline Nord Stream 1 (Ostsee, 29.9.2022)

In Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat das russische Außenministerium kürzlich die Botschafter Deutschlands, Dänemarks und Schwedens in Moskau einbestellt. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag. Russland erklärte, es werde keine »Pseudoergebnisse« der Ermittlungen anerkennen, wenn keine russischen Spezialisten involviert werden, hieß es dazu in einer Stellungnahme.

Russland habe gegenüber den Diplomaten seine »Verwunderung« zum Ausdruck gebracht, dass es weiterhin keine offizielle Antwort auf das Ersuchen einer gemeinsamen Untersuchung der Sabotage der Gaspipelines gegeben habe. Dies um so mehr, da laut Berichten auch die USA an den Ermittlungen beteiligt seien. »Es wurde betont, dass Moskau – sollte russischen Experten der Zugang zu den laufenden Ermittlungen verweigert werden – davon ausgehen wird, dass die oben genannten Länder etwas zu verbergen haben oder dass sie die Täter dieser Terroranschläge decken«, hieß es weiter.

Unterdessen meldeten russische Behörden am Donnerstag, dass ukrainische Streitkräfte die Großstadt Belgorod im Süden des Landes beschossen hätten. Laut dem Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, seien Wohngebäude zerstört und die Flugabwehr aktiviert worden. Demnach landete ein Geschoss auch auf dem Gelände einer Schule im Dorf Krasnoje in der Nähe von Belgorod. Angaben zu Toten oder Verletzten gab es keine.

Kiew wies die Vorwürfe zurück. Der Berater von Präsident Wolodimir Selenskij, Michailo Podoljak, machte die russische Armee für die Angriffe verantwortlich. Sie habe versucht, Charkiw zu bombardieren, dabei sei »aber etwas schiefgelaufen«.

Laut TASS hat derweil der Gouverneur von Cherson, Wolodimir Saldo, Moskau um Hilfe für die Evakuierung der Region gebeten. Allen Bewohnern sei empfohlen worden, andere Regionen aufzusuchen, wenn sie sich vor den Raketenangriffen schützen wollen. Der Vizechef der Militärisch-zivilen Verwaltung von Cherson, Kirill Stremussow, erklärte allerdings, es handle sich dabei um eine »vorübergehende Umsiedlung«. »Niemand zieht sich zurück, evakuiert oder verlässt das Gebiet der Region Cherson«, so Stremussow.