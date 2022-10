»Es geht um die Rechte der Kinder«

Stringer/REUTERS Lieblingslehrer machen die Biege: Schüler protestieren in Budapest am 5. Oktober

Schüler mögen ihre Lehrer im allgemeinen nicht besonders. In Ungarn gehen sie in Solidarität mit ihnen sogar gemeinsam demonstrieren. Was läuft da falsch bei der ungarischen Jugend?

Die Schülerinnen und Schüler spüren seit einiger Zeit, dass es im ungarischen öffentlichen Bildungswesen ein großes Problem gibt. Anfangs ist es lustig, wenn der Musiklehrer den Physikunterricht abhält oder der Ungarischlehrer den Chemieunterricht, aber wenn das jahrelang so geht, sehen die Kinder ihre weitere Ausbildung und damit ihre Zukunft gefährdet. Auch die Eltern haben jetzt erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Die Schüler protestieren auch, weil sie ihre Lieblingslehrer verlieren, die aus finanziellen Gründen gezwungen sind, ihren Beruf aufzugeben.

Wie gehen die Schulen mit dem Lehrermangel um?

Die Schulleitungen teilen die freien Stellen unter den Lehrkräften auf und stellen beispielsweise pensionierte Lehrkräfte auf Vertragsbasis ein. Vertragslehrer können für 14 Stunden pro Woche beschäftigt werden. Sie dürfen jedoch nicht die Pausenaufsicht führen, sind keine Klassenlehrer und gehen mit den Kindern nicht auf Ausflüge, zu Wettbewerben oder anderen außerschulischen Aktivitäten. Das ist ein Problem, weil diese Aufgaben dann die Lehrer im öffentlichen Dienst – oder im kirchlichen oder privaten Sektor – übernehmen müssen. Aber jetzt ist der Mangel so groß, dass nicht einmal die Vertragslehrkräfte ausreichen.

In Ungarn können Lehrer im Prinzip streiken – oder auch nicht. Warum ist es so kompliziert?

Die Regierung erließ 2010 ein Gesetz, laut dem zwischen Lehrern und Schulleitung eine Vereinbarung getroffen werden muss, dass während des Streiks ausreichender Unterricht abgesichert ist. Ansonsten ist der Streik nicht rechtmäßig. Gibt es keine Vereinbarung, muss ein Gericht entscheiden, wieviel Unterricht ausreichend ist. Das kostet viel Zeit, und der Ausstand kann hinausgezögert werden. Genau das geschah im Januar 2022. Im Februar dann hat die Regierung selbst bestimmt, wieviel Unterricht während eines Streiks als ausreichend gilt. In der Folge müssen Kinder während des Ausstands nicht nur beaufsichtigt werden, es müssen 50 Prozent der Unterrichtsstunden gehalten werden – 100 Prozent für diejenigen, die kurz vor dem Abschluss stehen. Arbeitsniederlegungen werden so unmöglich und für die Außenwelt unsichtbar. Deshalb haben viele Menschen mit zivilem Ungehorsam begonnen. Die Gewerkschaften haben die neuen Gesetze angefochten. Eine Petition zu der Verordnung liegt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg, in Ungarn sind wir vor das Verfassungsgericht gezogen.

Die Regierung hat in offiziellen Erklärungen Verständnis für den Unmut der Lehrer gezeigt. Warum zahlt sie ihnen dann nicht mehr?

Schwer zu sagen, zumal die hohe Inflation, die Energierechnungen und die hohe Mehrwertsteuer dazu führen, dass Geld in die Staatskasse fließt. Allein damit könnten die Lohnforderungen, die sich insgesamt auf etwa 357 Milliarden Forint (etwa 826 Millionen Euro, jW) belaufen, gestemmt werden. Es ist unverständlich, dass die Regierung sich nicht um die Sache kümmert, wo doch der Lehrermangel bekannt ist. Es geht ja nicht nur um den Lebensunterhalt der Lehrer. Es geht auch um die in der Verfassung verankerten Rechte der Kinder, insbesondere ihr Recht auf Bildung. Alle Regierungsbeamten, einschließlich des Premierministers, räumen ein, dass die Forderungen legitim sind. Allerdings sagen sie, dass sie auf EU-Mittel warten, und machen davon eine größere Lohnerhöhung abhängig.

An diesem Freitag soll wieder demonstriert werden. Was erwarten Sie sich davon?

Es wird einen landesweiten gemeinsamen Streiktag geben, am 23. Oktober dann eine große Demonstration in Budapest, die von der Gewerkschaft PDSZ und der Studentenbewegung ADOM organisiert wird. Am 27. Oktober wird es einen weiteren landesweiten Streiktag geben. Wir zählen auf die Unterstützung anderer Gewerkschaften und auf die wachsende soziale Einheit, um die Regierung endlich dazu zu bringen, einer spürbaren Lohnerhöhung und weiteren Verhandlungen über die nächsten Schritte zuzustimmen.