Scholz’ langer Schatten

Christian Spicker/IMAGO Transparenz sieht anders aus: Olaf Scholz will sich nicht an Gespräche mit Bankern erinnern

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird weiter mit Vorwürfen konfrontiert, in Fälle von illegalen »Cum-Ex«-Bankgeschäften verstrickt zu sein. Am Donnerstag berief der Bundestag auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion eine »Aktuelle Stunde« ein. In dem am Dienstag von den Journalisten Oliver Schröm und Oliver Hollenstein veröffentlichten Buch »Die Akte Scholz – Der Kanzler, das Geld und die Macht« waren neue Details bekanntgeworden. Demnach hatte Scholz 2020 in zwei Ausschusssitzungen über Treffen mit den Gesellschaftern der Hamburger Warburg-Bank berichtet. Ein Protokoll hatten die Journalisten kurz vor der Buchveröffentlichung der Presse zugespielt. Seitdem Scholz im vergangenen Jahr in den Untersuchungsausschüssen des Bundestags und der Hamburgischen Bürgerschaft vorgeladen wurde, konnte er sich plötzlich nicht mehr an den Inhalt der Gespräche mit den Warburg-Bankern erinnern. Das Geldhaus war bei »Cum-Ex« gut im Geschäft. Die Staatsanwaltschaft Bonn forderte das Finanzinstitut im September zu einer Steuerrückzahlung in Höhe von 176,6 Millionen Euro auf.

Gegenüber jW fasste Schröm am Donnerstag zusammen: »Olaf Scholz hat Transparenz versprochen, räumt aber höchstens das ein, was wir gerade ans Tageslicht zerren. Zudem ist seine Standardausrede ›ich kann mich nicht erinnern‹ zumindest die Unwahrheit, wenn nicht gar eine uneidliche Falschaussage, wie wir ihm anhand neuer Dokumente nachweisen können.«

Der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion, Christian Görke, sagte am Donnerstag im Bundestag, eines stehe fest: »Es gab und es gibt Filz zwischen Industriellen, Bankiers und der Politik in der freien Hansestadt Hamburg.« Durch die »Cum-Ex«-Geschäfte, bei denen sich Spekulanten mehrfach die Kapitalertragssteuer erstatten ließen, hatten sich Banker konservativ geschätzt mit 35,9 Milliarden Euro an der Staatskasse bedient. Mit dem Geld könne man die Gasrechnung aller privaten Haushalte in diesem Winter bezahlen. »Sorgen Sie dafür, dass sich der Kanzler erinnert«, forderte Görke die SPD-Fraktion auf.