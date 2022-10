Sprung nach oben

Buffalo. Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat den Sprung in den Kader für die NHL-Saison bei den Buffalo Sabres geschafft. Der 20jährige steht seit 2020 bei den Sabres unter Vertrag und kam in der vergangenen Saison zu zwei Einsätzen in der National Hockey League. Das erste Saisonspiel bestreiten die Sabres am Donnerstag abend (Ortszeit) gegen die Ottawa Senators um Tim Stützle. (dpa/jW)