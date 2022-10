»Unaufhörliche Angriffe auf Medien«

Majdi Mohammed/AP Photo/dpa Israelische Soldaten am besagten 5. Oktober im Dorf Deir Al-Hatab während einer Razzia

Während einer israelischen Razzia am Mittwoch den 5. Oktober im Dorf Deir al-Hatab in der Nähe von Nablus auf der besetzten Westbank töteten Soldaten den 21jährigen Ala’a Zaghal durch einen Kopfschuss. Sechs weitere Palästinenser wurden bei der Razzia verletzt, darunter zwei Journalisten des amtlichen Senders Palestine TV, Lu’ai Al Samhan und Mahmud Fausi, berichtete die Internetseite The Electronic Intifada.

Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA lud kurz nach dem Zwischenfall auf Twitter ein Video hoch. Es zeigt offenbar, wie sie sich nach den Schüssen in einen Hausflur retten können, wo andere Journalisten ihnen helfen. Samhan wurde anscheinend an der Schulter getroffen, sein Kollege wohl an Bein, Arm und Hand. Beide trugen Helme mit der Aufschrift »TV« und Schutzwesten mit der Aufschrift »Press« auf Brust und Rücken. Sanitäter des Roten Halbmonds brachten sie schließlich ins Krankenhaus, wo ihre Verletzungen behandelt wurden. Laut Electronic Intifada gehen die Journalisten von einem absichtlichen Angriff aus.

Die israelische Armee teilte laut CNN mit, sie sei in dem Dorf gewesen, »um einen Terroristen festzunehmen, der verdächtigt wird, an dem Angriff auf einen israelischen Bus und ein Taxi in der Nähe der Stadt Nablus am vergangenen Sonntag beteiligt gewesen zu sein«. Der Gesuchte habe sich in seinem Haus verbarrikadiert. Dem Sender Al-Dschasira zufolge lieferte er sich einen drei Stunden dauernden Schusswechsel mit den Soldaten. Nachdem ihm die Munition ausgegangen war, wurde er verhaftet

Während der Razzia sei aus unterschiedlichen Richtungen auf die Soldaten geschossen worden. Die hätten das Feuer erwidert. Es seien mehrere bewaffnete Palästinenser getroffen und einer von ihnen getötet worden. »Uns sind Berichte über zwei Medienmitarbeiter bekannt, die sich im Bereich der Aktivität aufhielten und verletzt wurden, die Ursache der Verletzung ist unbekannt. Wir betonen, dass die Anwesenheit von unbeteiligten Zivilisten in Kampfgebieten eine Lebensbedrohung darstellt«, so die Sprecher der Armee.

Ahmad Assaf, der in der Palästinensischen Autonomiebehörde als Generalinspektor für amtliche Medien wie Palestine TV oder die Nachrichtenagentur WAFA zuständig ist, verurteilte CNN zufolge die »unaufhörlichen, israelischen Angriffe auf die palästinensischen Medien, die (…) darauf abzielen, die Wahrheit zu verschleiern, sie zu begraben und die palästinensischen Journalisten zu terrorisieren«.

Der palästinensische Ministerpräsident Muhammad Shtayyeh beschuldigte Israel, »Journalisten ins Visier zu nehmen, um deren Objektive vom Tatort fernzuhalten«. Die israelische Armee betreibe eine »systematische Politik des Tötens und der Einschüchterung, ohne Rücksicht auf internationales Recht«.

Die Situation wird besonders in den Regionen um Nablus und Dschenin mit jedem Tag gefährlicher. Fast täglich rücken die israelischen Soldaten zu Razzien aus und stoßen dabei regelmäßig auf bewaffnete Palästinenser, die nicht bereit sind, die Angriffe tatenlos hinzunehmen. »Sowohl Nablus als auch Dschenin (…) haben sich wieder zu Zentren des bewaffneten Widerstands gegen die israelische Militärbesatzung entwickelt. In den letzten Monaten haben Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Angriffe in diesen Gebieten verstärkt, da die israelische Führung befürchtet, dass sie der Kontrolle der Besatzer entgleiten«, kommentierte The Electronic Intifada am 5. Oktober die Situation.

Bei einer ähnlichen Razzia in Dschenin wurde im Mai die Korrespondentin des Senders Al-Dschasira, Shirin Abu Akleh, tödlich getroffen. Verschiedene Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass die tödliche Kugel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus dem Gewehrlauf eines israelischen Soldaten kam, der absichtlich gehandelt haben muss. Nach israelischer Lesart hingegen ist dem Schützen keine Absicht nachzuweisen, deshalb wird er straffrei ausgehen.