Angela Lansbury tot

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Angela Lansbury ist tot. Der Star der TV-Serie »Mord ist ihr Hobby« starb am Dienstag im Alter von 96 Jahren in Los Angeles, wie ihre Familie mitteilte. Ihre Mutter sei nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag zu Hause »friedlich« im Schlaf gestorben, schrieben die drei Kinder der Schauspielerin.

Geboren am 16. Oktober 1925 in London, war Lansbury schon früh von Hollywood fasziniert und nahm als Teenager Gesangs- und Schauspielunterricht. Ihre Familie zog während des Zweiten Weltkriegs in die USA. Bereits mit ihrem ersten Film George Cukors »Das Haus der Lady Alquist« (1944) schaffte die 20jährige den Durchbruch. Lansbury wurde wegen ihrer Darstellung eines intriganten Dienstmädchens für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert, gefolgt von einer zweiten Nominierung für »Das Bildnis des Dorian Gray« (1945).

Es folgten Dutzende von Filmen wie John Frankenheimers preisgekrönter und einflußreicher Verschwörungsthriller »Botschafter der Angst« (im Original »The Manchurian Candidate«, 1962) oder »Tod auf dem Nil« (1978). Neben ihren drei Oscar-Nominierungen gewann Lansbury einen Ehren-Oscar, sechs Golden Globes und fünf Tony Awards. (dpa/jW)