Musik, die wirken will

privat Die Klarheit des Denkens: Christof Herzog (5.1.1951–23.8.2022)

Ende August ist der Komponist Christof Herzog 71jährig nach schwerer Krankheit verstorben. Bekannt war er zuletzt vor allem durch das 1985 gegründete Weber-Herzog-Musiktheater. Zusammen mit der Autorin und Schauspielerin Christa Weber hatte er eine operative Opernform erarbeitet, die auf politische Inhalte und leichte Anwendbarkeit zielte: wenige Rollen, kleine Instrumentalbesetzung, ein Minimum an zeichenhaft eingesetzten Requisiten. Zu nennen sind hier etwa »Raus bist du noch lange nicht« über eine Betriebsbesetzung oder »Friedrich der Wüterich« als Stück darüber, wie ein junger Mann zum Nazi gemacht wird und welche Interessen hinter der Förderung der radikalen Rechten stecken. »Frau Kapital und Doktor Marx« war ein origineller Beitrag zum Marx-Jahr 2018, der Grundlagen der politischen Ökonomie musikalisch-szenisch anschaulich machte und das Revolutionäre der Theorie hervorhob. »Lizzy will es wissen« hätte Ähnliches für das Engels-Jubiläum 2020 leisten können, wurde aber coronabedingt bislang leider nur selten aufgeführt.

Zwischen zwei Gefahren

Es ging Herzog darum, mit seiner Musik gesellschaftlich zu wirken. Darum zielte er auf Zugänglichkeit, die aber – wie bei den Vorbildern Kurt Weill und Hanns Eisler – mit Verflachung nichts zu tun hat. Ein für Herzog zentraler Begriff war Haltung. Haltung ist hier politisch zu verstehen, als Treue zu einem marxistischen Denken, auch als dieses im Kulturbetrieb schon lange nicht mehr gefragt war. Wirksam aber wird die Haltung eines Künstlers in seiner Kunst. Das Bemühen um musikalische Verständlichkeit bringt die Gefahr der Trivialität mit sich; das Bemühen um Neuerungen und Originalität die Gefahr der Unverständlichkeit. Bei Bertolt Brecht wird der Kommunismus bezeichnet als »das Einfache, das schwer zu machen ist«. Gleiches gilt für operative kommunistische Musik. Christof Herzog ist das immer wieder gelungen, wie auch CDs mit Liedern nach Texten von Erich Mühsam und Nazim Hikmet belegen.

Doch erfasst diese späte Produktion nicht die ganze Weite von Herzogs Schaffen. Er studierte in Stuttgart Komposition bei Mirko Kelemen und schrieb Orchester- und Kammermusikwerke, die auch vielfach aufgeführt und gesendet wurden. Er entwickelte seinen musiktheatralischen Ansatz zunächst innerhalb der offiziellen Institutionen. Die späte BRD zensierte kommunistische Künstler noch nicht konsequent, und sogar nach 1990 hatte das System Lücken. Aufführungen an der Oper Magdeburg, an der Staatsoper Dresden und noch 2004 an der Komischen Oper Berlin gefielen dem Publikum, wurden positiv rezensiert, hatten aber keine Folgen. Freilich fand dies auf Studiobühnen, Nebenspielstätten, statt. Das große Haus blieb schon damals kritischer Kunst verschlossen.

Das galt ohnehin, wenn der Stoff explizit politisch war. Die Oper »Friedenssaison«, in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre gemeinsam mit der kommunistischen Autorin Gisela Elsner erarbeitet, blieb nicht nur deshalb unaufgeführt, weil sie ein großes Orchester verlangt. Gegen Aufrüstung zu protestieren wäre im linksalternativ geprägten Kulturbetrieb zwar mit Kusshand durchgegangen. Die Friedensbewegung hingegen von links zu kritisieren, ihr blinden Moralismus vorzuwerfen, wo bewusst antiimperialistische Politik nötig gewesen wäre – dies indessen traf ins Zentrum der konformistischen Ideologie. Also wurde »Friedenssaison« verboten. Ein Verbot ist freilich heutzutage im liberalen Westen niemals offiziell. Aber jeder Intendant und jeder Dramaturg denkt immer an seine nächste Vertragsverlängerung.

Christof Herzog komponierte dennoch weiter Opern für die Hauptbühne. Es war für ihn kein Widerspruch, operative und repräsentative Formen zu bedienen – das Verbindende war die musikalisch-politische Haltung. Mehrere unaufgeführte Werke, meist auf Libretti Christa Webers, liegen vor. Bereits schwer erkrankt, arbeitete Herzog in diesem Frühjahr und Sommer an der Oper »Die drei Spinnerinnen« nach einem Grimmschen Märchen. Der musikalische Verlauf ist komplett, nur noch der Schlussteil muss instrumentiert werden.

Das Beharren auf der großen Form, bei fehlender Perspektive auf eine Inszenierung, ist keineswegs als Künstlereitelkeit abzutun. Vielmehr kennzeichnet es einen bewussten Bezug auf das musikalische Erbe. Oft nahm Herzog sich Partituren vor, von Mozart bis hin zu Schönberg und Schostakowitsch. Entscheidend war dabei nicht die politische Meinung der Komponisten (da ließe sich bei Schönberg viel einwenden), sondern ein klares musikalisches Denken, von dem es zu lernen galt. Dass Kunst nur dann politisch gründlich wirkt, wenn sie auch als Kunst gut ist, war seine Grundüberzeugung.

Kleine Widerhaken

Diese ästhetische Position verknüpfte er mit politischem Engagement. Bei vielen Kundgebungen waren seine Lieder zu hören, meist von Christa Weber gesungen: durchaus eingängig, doch gezielt mit kleinen Widerhaken versehen, um aufmerksames Hören zu erzeugen und auf Widersprüche aufmerksam zu machen. Hier wurde das komplexe bürgerliche Erbe ins politisch unmittelbar Anwendbare verwandelt. In den letzten Jahren galt Herzogs Engagement besonders der Friedensbewegung – und zwar einer Friedensbewegung, die nicht abstrakt ein nettes Miteinander herbeiwünscht, sondern klar die Verantwortung des imperialistischen Westens für die Kriege der Gegenwart benennt.

Christof Herzog dachte genau und debattierte leidenschaftlich. Wer ihn kannte, wie der Autor dieser Zeilen, wird diese Gespräche vermissen, damit auch Herzogs verschmitzten Humor, seine Neugier und jene innere Ruhe, die eine gefestigte Position zur Voraussetzung hatte.