Rolf Zöllner/imago Das Schicksal libertärer Piraten – gestrandet und kaputt?

An Ideen festzuhalten, die ihre Halbwertszeit überschritten haben, zeugt von einem ungesunden Verhältnis zur Welt. Zu diesen Ideen gehört der Liberalismus, ob man ihm nun ein »Neo-« oder sonstiges Präfix anpappt. Je länger man daran festhält, desto irrer wird er. Schlimmer noch: desto weniger irre wirken die geistigen Vorgänger. Chicago-Boy Milton Friedman (1912–2006) etwa nimmt man nur noch als schrullig war, vergleicht man den Freund der Freiheit und chilenischer Faschisten mit seinem Nachwuchs; David D. Friedman (1945 geboren) träumt vom Anarchokapitalismus, am besten geographisch von Meer umhegt. Die Anhängerinnen und Anhänger Ayn Rands (1905–1982) und Co. wollen heutzutage gern ab auf die Insel. Da kann man in Ruhe vor dem Staat sein und sich mit dem privaten Gewehrlauf am Ego kratzen. Keine Autoritäten, außer man selbst: Kinderträume werden wahr.

Von staatenloser Privataneignung träumt auch Nicholas, wie die meisten in Theresia Enzensbergers Roman »Auf See« exaltiert und mit Hang zur manischen Depression. Mit Kryptowährung Wohlstand und mit Rhetorik eine Fanbase ergattert, baut er sich eine Insel vor der Ostseeküste des scheinbar vom Klimawandel verwüsteten Deutschlands. Literaturgeschichtsbewusst nennt er das künstliche Eiland »Vineta«. Über seine Tochter Yada erfahren wir direkt, dass die antikommunistische Kommune nicht das versprochene Paradies ist: »Ich hatte mich bemüht, die Insel als meine Heimat zu verstehen, aber Projekte eignen sich nicht besonders gut als Zuhause.« Der Pillencocktail, der Yada verordnet wird, damit bei ihr nicht die angeblich mütterlicherseits geerbten Verstimmungen ausbrechen, lassen sie nachts autoaggressiv schlafwandeln.

Geschlafwandelt ist in der parallelen Episode des Romans auch Künstlerin Helena. Ihr Erfolg beruht auf ein paar auf Video gebannten Vorhersagen, die sich erfüllen. Ihr Zweitling sollte konservativer sein: Realistische Menschenporträts. Aber auch dazu gehört die Performance, denn sie hat eine Sekte auf Grundlage der Ideologie Ayn Rands gegründet, deren Anhängerinnen und Anhänger sie nun malt. Die Gruppe gerät ihr abhanden, einer der Irren meint es zu ernst und reißt die Führung an sich. Helena juckt das Verantwortungsbewusstsein, sie muss den Konkurrenten irgendwie wieder verjagen.

Der Strang um Helena, so sehr er sich auch im Fortgang der legere geplotteten Story dagegen wehrt, wirklich mit der Gesamthandlung zu einem stimmigen Ganzen zu werden, verweist verdienstvoll auf das Artifizielle von Ideologie: Kunst als Verführung, Verführung als Kunst. Wer so bekloppt ist, ein Kunstwerk und seine Erschafferin beim Wort zu nehmen, wenn es um Politik geht, der geht baden.

Enzensbergers Roman ist voller Anarchistinnen und Anarchisten, linken wie rechten. Der gute Utopismus (darunter der Athener Stadtteil Exarchia), scheint es, soll vor dem schlechten Utopismus machtgeiler Steuerflüchtlinge gerettet werden, indem man beide nebeneinanderstellt. Davon zeugen auch die historischen Beispiele, die Enzensberger einwebt: Vom erfundenen Paradies in Südamerika, mit dem es sich gut naive Auswanderer abziehen lässt, zu libertären Piraten auf Madagaskar, ist die Bitte, Unterschiede in den Anliegen von Freiheitsfetischisten zu sehen, ein ehrliches Anliegen. Agitation ist es aber höchstens dann, wenn man davon ausgeht, es läsen auch jene, für die der Staat ernsthaft eine olle Schnurre greiser Hirne der Erwachsenenwelt ist. Enzensbergers Mikroreiche der Freiheit ziehen vielmehr bürgerliche Staaten selbst durch den Kakao, deren Begriffsschindluder mit Worten wie Freiheit stets zur Doktrin der kapitalistischen Verwaltungseinrichtung gehören.

»Auf See« ist – wie so viele Romane heuer – sprachlich geschludert, laissez faire herrscht offensichtlich nicht nur staatlich, sondern auch im deutschsprachigen Lektorat. Denn was zum geiernden Geier sind »praktische Hände«?

Unsichtbar oder nicht: Im Kapitalismus wird immer Hand angelegt. Die Freiheit zur Ausbeutung braucht immer Zwangsmaßnahmen, im ärgsten Fall die Freundschaft mit dem Faschismus, dem chilenischen und jedem anderen. Theresia Enzensbergers Roman »Auf See« zeigt, dass nichts und niemand frei vom Staat ist und Autarkie, selbst erkauft, niemand in dieser Welt für sich beanspruchen kann, solange er oder sie nicht träumt.