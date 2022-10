Erdogan hofft auf Aleviten

Umit Bektas/REUTERS Alevitischer Gottesdienst in Istanbul am 11. November 2021

Die mehr als 100 Jahre alte sogenannte Kurdenfrage hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan einst für erledigt erklärt, da es in seiner Regierung »kurdische Minister« gebe und er »kurdische Freunde« habe. Auf ähnlich spektakuläre Weise hat er nun vor, die »alevitische Frage« zwar nicht zu lösen, sie jedoch zumindest für gelöst erklären zu lassen. Am vergangenen Freitag kündigte er in Istanbul die Gründung eines alevitischen Präsidiums an, das dem Kultur- und Tourismusministerium unterstellt sein wird. Alle Vereine beziehungsweise Gebetshäuser der nichtmuslimischen religiösen Minderheit sollen demnach an diese angebunden, etwaige Aktivitäten wie die Bildungsarbeit vom Staat finanziert werden. Der Schritt sei das Ergebnis eines langen Prozesses, bei dem laut Erdogan knapp 1.600 Gebetshäuser der Gemeinschaft besucht worden seien, um ihre »Wünsche« und »Probleme« anzuhören.

Dutzende Journalisten bewerteten den Schritt im Anschluss als ein Wahlkampfmanöver Erdogans. Laut Plan sollen die nächsten Präsidentschaftswahlen im Juni 2023 stattfinden. Insbesondere aufgrund der seit Jahren anhaltenden Wirtschaftskrise im Land verliert die Regierungspartei AKP an Unterstützern. Mit etwa 20 Millionen der etwas mehr als 80 Millionen Einwohner des Landes stellen Alevitinnen und Aleviten eine nicht zu unterschätzende Wählergruppe dar.

Gleichzeitig sind sie eine der Wählergruppen, aus der die wenigsten Stimmen für die AKP abgegeben werden. Auch, weil sich Erdogan in der Vergangenheit wiederholt abfällig über Alevitinnen und Aleviten geäußert hat. So bezeichnete er deren Gebetsstätten beispielsweise als »Vergnügungshäuser«, da im Alevitentum alle Geschlechter in einem gemeinsamen Raum beten, statt wie im Islam getrennt. Auch nahm seine Partei Personen in ihre Reihen auf, die sich an den Massakern gegen Aleviten in Maras 1978 und Sivas 1993 beteiligt oder die Schuldigen vor Gericht vertreten hatten.

Doch Vorurteile und Diskriminierung gegenüber der Minderheit sind keine Erfindung der AKP. Insbesondere seit dem mit Hilfe der NATO durchgeführten Militärputsch vom 12. September 1980 verschärfte die Türkei ihre Zwangsislamisierungspolitik der Gemeinschaft, unter anderem, weil die ärmlichen alevitischen Gebiete Hochburgen kommunistischer (Guerilla-)Gruppen waren.

Nach Erdogans Ankündigung kritisierten gleichentags die acht mitgliederstärksten alevitischen Verbände die Pläne in einer gemeinsamen Erklärung. Es werde über sie geredet statt mit ihnen, gegen die Diskriminierung werde weiterhin nichts unternommen, und überhaupt stellten die Pläne einen Putsch gegen die Gemeinschaft und ihre Verbände dar.

Tatsächlich geht das Vorhaben auf keine der seit Jahren gestellten Forderungen der Aleviten ein – darunter eine Beendigung der staatlichen Diskriminierung und Assimilierungspolitik, eine Beendigung des Zwangsislamunterrichts an den Schulen, des Baus von Moscheen in alevitischen Provinzen, die Auflösung der staatlichen Religionsbehörde Diyanet sowie die Anerkennung von alevitischen Gotteshäusern. Im Gegenteil: Erdogan vermied während der Ankündigung penibel das Wort »Gotteshaus« und sprach lieber von »Orten, an denen die Aleviten zusammenkommen«. Die Unterstellung des neugeschaffenen Präsidiums unter das Kulturministerium zeigt zudem einmal mehr, dass die Aleviten auch künftig nicht als Religionsgemeinschaft ernst genommen werden. Statt dessen wird ihr Glaube als »Folklore« betrachtet. Es geht darum, sie finanziell abhängig und gefügig zu machen.