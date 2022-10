Eigenwillige Bündnisse

Rojan Shrestha/NurPhoto/IMAGO Vor der Wahl: Ab dem 9. Oktober beginnt die heiße Phase des Wahlkampfes in Nepal (Kathmandu, 13.5.2022)

Längst läuft in Nepal die Maschinerie für die Parlaments- und Regionalwahlen auf Hochtouren. Mit dem Ende der Anmeldefrist der Kandidaten am 9. Oktober beginnt nun die heiße Phase des Wahlkampfes. Neben 275 Sitzen im Repräsentantenhaus (165 in direkter Wahl und 110 über Listen) sind auch 330 Mandate in den sieben Provinzversammlungen zu vergeben. War es 2017 allerdings noch ein klarer Kampf zweier großer politischer Lager mit klarer ideologischer Verortung, ist das Bild diesmal weitaus komplexer. Zwar werden abermals in erster Linie zwei größere Bündnisse den Wettstreit unter sich ausmachen. Doch die Allianzen haben sich inzwischen stark verschoben.

Erst fünf Jahre ist es her, seit die linke Allianz aus der KP Nepal/Vereinigte Marxisten-Leninisten (CPN-UML) und der KP Nepal/Maoistisches Zentrum (CPN-MC) einen triumphalen Sieg einfuhr und den liberalen Nepal Kongress (NC) schlug. Fünf Monate später schlossen sich die beiden KPs vereinbarungsgemäß auch organisatorisch zur Nepalesischen Kommunistischen Partei (NCP) zusammen.

Dem hoffnungsvollen Projekt war indes kein dauerhafter Erfolg beschieden. In der zweiten Hälfte 2020 verschärften sich interne Spannungen, insbesondere zwischen dem damaligen Premierminister Khadga Prasad Sharma Oli, altgedienter UML-Kader, und Koparteichef Pushpa Kamal Dahal »Prachanda« von den Maoisten, der sich ins Hintertreffen gedrängt fühlte. Als Oli mit verfassungsrechtlichen Tricks 2020 kurz vor Jahresende vorfristige Neuwahlen zu erzwingen suchte, hatten die Camps bereits parallele Führungsstrukturen gebildet. Im Verlaufe der ersten Monate 2021 war es dann der Oberste Gerichtshof, der nicht nur Olis Parlamentsauflösung revidierte, sondern im März auch die seinerzeitige Vereinigung rückgängig machte. Seither sind die Vorläuferparteien wieder reaktiviert – und da Oli es sich auch mit altgedienten Mitstreitern verscherzt hatte, die linken Kräfte noch weiter zersplittert.

Nachdem der Expremier per Misstrauensvotum gestürzt wurde, regiert seit Juli 2021 ein Fünfparteienbündnis, in dem der NC unter dem jetzigen Regierungschef Sher Bahadur Deuba tonangebend ist und die Maoisten die zweite Geige spielen. Nahezu komplett will diese Allianz so weitermachen. Nach der Wahlkreisaufteilung schickt der NC 90 Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen, die CPN-MC 45. Bei 20 kann sich die CPN-Vereinte Sozialisten von Madhav Kumar Nepal (Ex-UML), selbst mehrfacher Expremier, der Unterstützung der anderen Partner mehr oder weniger sicher sein. Als unzufrieden ausgeschert ist hingegen die »Mitte-links« zugerechnete JSP-N, die ihre Basis im Terai-Gebiet an der Grenze zu Indien hat. Die bei den dortigen Tieflandbewohnern (Madhesi) verwurzelte Partei tritt nun im Bündnis mit Olis UML an, die ihr 17 Wahlkreise zugestanden hat. Ebenfalls mit den eher sozialdemokratischen Marxisten im Boot sitzt die erzkonservative RPP.

Während sich insbesondere innerhalb des Regierungslagers Dahal und Baburam Bhattarai mit seiner Nepal Samajbadi Party (NSP) wieder stark angenähert haben – beide waren engste Kampfgefährten während des maoistischen Guerillakrieges gegen die damals noch vom König kontrollierte Armee 1996 bis 2006 –, so deuten die aktuellen Bündnisse auf eine tiefe Krise im politischen System hin. Zudem sind in etlichen Wahlkreisen »Rebellen« am Start, denen von ihren Parteien eine Nominierung verwehrt wurde.

All diese Faktoren machen seriöse Prognosen zum Wahlausgang schwierig. Denn vielerorts werden sich auch »Partner« nur halbherzig für Bündniskandidaten anderer Parteien wahlkämpferisch ins Zeug legen. Die Bevölkerung der Himalajarepublik, schon zuvor gebeutelt durch Entbehrungen in zwei harten Corona-Jahren, leidet derweil vor allem unter stark gestiegenen Nahrungsmittelpreisen und einer generell schwierigen Wirtschaftslage. Inhalte, gar praktische Lösungsansätze für die Mehrfachkrise, spielen bei der anstehenden Wahl aber weniger eine Rolle.