Hauen und Stechen

Guglielmo Mangiapane/REUTERS Ihres Amtes sicher: Die Faschistin Giorgia Meloni schwächte ihre EU-kritischen Aussagen ab (10.10.2022)

Lange hat es nicht gedauert, bis das neu gewählte italienische Parlament zu seiner Konstituierung zusammentritt. Am 25. September hatte die rechte Allianz aus den »Brüdern Italiens« (FdI), Lega und Forza Italia (FI) die absolute Mehrheit bei den Parlamentswahlen erreicht. Die Abgeordnetenkammer und der Senat wählen an diesem Donnerstag ihre Präsidenten. Im Anschluss wird Staatspräsident Sergio Mattarella die im Parlament vertretenen Parteivorsitzenden zur Berufung eines neuen Regierungschefs oder – wie in diesem Fall – einer Regierungschefin, konsultieren. Es wird eine kurze, formale Prozedur erwartet, denn die Ernennung der Führerin der faschistischen FdI, Georgia Meloni, dürfte feststehen. Die 66. Regierung der Nachkriegsgeschichte würde damit erstmals von einer Frau geführt.

Wichtige Ministerien offen

Bei den hektischen Auseinandersetzungen, die noch am Mittwoch andauerten, ging es laut der staatlichen Nachrichtenagentur ANSA sowohl um die Wahl der Präsidenten der Abgeordnetenkammer und des Senats als auch um die Zusammensetzung der Regierung. Vor allem die wichtigen Ministerien wie Inneres, Wirtschaft und Finanzen, Verteidigung oder Umwelt und Klima wurden hitzig diskutiert. Streitpunkte waren vor allem die Forderungen des FI-Vorsitzenden Silvio Berlusconi, den Vorsitz im Senat zu erhalten oder als Ersatz ein Ministeramt. Der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident und Lega-Parteichef, Matteo Salvini, hatte die Rückkehr ins Innenministerium gefordert, das er 2018/19 innehatte, oder alternativ den Posten des Vizepremiers. Sein Vize Giancarlo Giorgetto fuhr schweres Geschütz auf, als er damit drohte, die Lega würde nicht in die Regierung eintreten, wenn seine Forderungen nicht erfüllt würden. Das linksliberale Medium Fatto Quotidiano meinte dagegen, Meloni werde dem Staatspräsidenten, der die Ministervorschläge absegnen muss, wohl keinen Innenminister präsentieren, der wegen der verweigerten Anlandung von Seenotrettungsschiffen und Amtsmissbrauch noch unter Anklage stehe. Das gleiche treffe auf Berlusconi zu, gegen den noch ein Prozess wegen Zeugenbestechung im Fall seiner »Sexpartys« mit Minderjährigen läuft.

Salvini wird’s nicht

Wie ANSA am Mittwoch zu entnehmen war, hat Meloni sich vermutlich durchgesetzt und vermeldet, Salvini werde nicht das Innenministerium erhalten. Dafür gewann seine engste Mitstreiterin Licia Ronzulli wohl einen Posten im Gesundheitsministerium. Sein Vize Giorgetti sei als Wirtschaftsminister oder Verteidigungsminister im Gespräch. Während die Gerüchteküche brodelte, hatte Salvini erklären lassen, dass die Lega das Ministerium für regionale Angelegenheiten, Autonomie und Reformen erhalten wolle, das »ein Garant der Stabilität für die Regierung und für das Land« sei, da »Autonomie und Präsidentialismus im Mitte-Rechts-Wahlprogramm zentrale Themen sind«. Aber es werde, so ANSA, nicht ohne Technokraten gehen. Einer davon könne Fabio Panetta sein, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank. Berlusconi warte auf seine Berufung als Präsident des Senats, aber Meloni könnte auch ihren Parteifreund Roberto Calderoli ins Amt bringen.

Nochpremier Mario Draghi betonte laut dem Mailänder Corriere della Sera, er überlasse der nächsten Regierung ein »geordnetes Haus«, seine Regierung habe »die Zielvorgaben des Wiederaufbauplans erfüllt«. Und auch Meloni, die, so das linke Magazin Contropiano, inzwischen eine Kehrtwende zur EU vollzogen habe, zeigt kein Interesse daran, »die Erfüllung der europäischen Auflagen, die Teil des gewöhnlichen Zyklus des Mehrjahreshaushalts sind, in Frage zu stellen«. Das untergrabe die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung.