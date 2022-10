Kein Schnäppchen

Sven Simon/IMAGO Soziale Schranke Fahrscheinkauf: Ticketautomat im Münchner Hauptbahnhof (15.6.2022)

In den drei Monaten, in denen das Neun-Euro-Ticket für öffentliche Verkehrsmittel zu haben war, wurden durch Umsteiger auf den ÖPNV rund 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) Ende August errechnete – also fast soviel, wie ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen in einem Jahr bringen würde. Für Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und seine Kollegen aus den Ländern ist das aber kein Grund, das Neun-Euro-Ticket fortzusetzen. Bei zweitägigen Verkehrsministerkonferenz (VMK), die am Mittwoch nachmittag in Bremerhaven begonnen hat, zeichnet sich ein fauler Kompromiss ab.

Wie die Rheinische Post am Mittwoch berichtete, soll das Nachfolgemodell ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket werden. Die Zeitung zitiert aus einem Eckpunktepapier für die VMK. Darin heißt es, das 49-Euro-Ticket solle im Jahresabo erhältlich sein. Die Verkehrsminister erwarteten einen hohen Anteil von Neukunden und eine hohe Klimawirkung, so das Blatt. Unter dem Namen »Klimaticket Deutschland« soll das geplante Angebot bundesweit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gültig sein. Es sei »personalisiert und nicht übertragbar«. Das Ticket solle sowohl digital als auch analog angeboten werden.

Wo die Neukunden und der Klimaeffekt herkommen sollen bei einem Monatspreis, der fünfmal so hoch ist wie bei dem Neun-Euro-Ticket – darüber schweigt das Papier. Für weite Teile der Bevölkerung dürfte ein solches Ticket unerschwinglich sein. In den sozialen Medien sorgte der Vorschlag denn auch für Kritik. »Das 49-Euro-Ticket soll kommen, es kostet zwölf Euro mehr als das Sozialticket hier, toller Neun-Euro-Ticket Nachfolger, ein Hartz-IV-Empfänger, Rentner oder Aufstocker kann sich das nicht leisten«, schrieb jemand beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Der »Einführungszeitpunkt« hängt dem Vernehmen nach weiter von einer Verständigung bei der Finanzierung ab. Seit Wochen streiten die zuständigen Stellen über die Finanzierung eines Nachfolgemodells. Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) sagte der Rheinischen Post, die Länder hätten im September einen Prozess gestartet, um die Eckpunkte für ein Nachfolgemodell zu konzipieren. »Dieser Prozess ist auf einem guten Weg«, so Krischer. Es fehle weiterhin eine Gesamtfinanzierung des ÖPNV. Die Verkehrsminister erwarteten vom Bund ein Angebot zur »Steigerung der Regionalisierungsmittel«.

Dabei herrscht eigentlich kein Mangel an halbwegs brauchbaren Vorschlägen. So forderte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zum Start der VMK die zuständigen Minister auf, die schnelle Einführung eines bundesweit gültigen »365-Euro-Klimatickets« fürs Jahr zu beschließen. Dazu gehöre die vollständige Kostenübernahme von rund vier Milliarden Euro jährlich durch den Bund. Zusätzlich brauchten Länder und Kommunen Milliardenhilfen für den längst überfälligen Ausbau des ÖPNV. Zur Gegenfinanzierung müsse Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lediglich »die bislang üppige Bezuschussung von Klimakiller-Dienstwagen reformieren«.

Die Menschen wollten ein günstiges und bundesweit gültiges Klimaticket, das hätten die drei Monate Neun-Euro-Ticket bewiesen, so DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Es sei »höchste Zeit, dass die Mitglieder der Verkehrsministerkonferenz und insbesondere Bundesverkehrsminister Wissing diesem Willen folgen«. Bis dahin seien alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, mit dem »Klimaticketgenerator« der DHU »selbst ein Zeichen zu setzen«. Über eine Homepage lässt sich ein personalisiertes Ticket erstellen. Das Ticket könne als Symbol für die Forderung nach einem günstigen Klimaticket und mehr Bus und Bahn über soziale Medien geteilt oder auch ausgedruckt und vorgezeigt werden.