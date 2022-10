Im Endspurt

Ricardo Moraesâ/REUTERS

Der linke Präsidentschaftskandidat Luiz Inácio Lula da Silva hat in Belford Roxo nahe der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro um Stimmen für die Stichwahl geworben. Dabei erklärte er laut Onlineportal Brasil de Fato, das Land brauche »Liebe und nicht Hass, Frieden und nicht Krieg«. Nachdem der Expräsident in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl auf knapp 48,5 Prozent der Stimmen gekommen war, geht er als Favorit in die Stichwahl gegen den ultrarechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro am 30. Oktober. Umfragen sagen Lula mindestens 50 Prozent voraus. (jW)