»So wird keine menschenwürdige Teilhabe gesichert«

Michael Gstettenbauer/IMAGO Wer Grundsicherung bezieht, wird von steigenden Lebensmittelpreisen im Supermarkt besonders hart getroffen

Für diesen Freitag plant das Bündnis »AufRecht bestehen« einen bundesweiten Aktionstag. Auch Sie beteiligen sich bei der Veranstaltung unter dem Motto »Bürgergeld: Wir fordern eine armutsfeste und repressionsfreie Grundsicherung«. Was kritisieren Sie an dem von der Ampelkoalition geplanten Nachfolgemodell von Hartz IV?

Wir haben viele Kritikpunkte. Ein zentraler ist, dass die Höhe des Betrags für die monatliche Grundsicherung für eine alleinstehende Person von 449 Euro auf lediglich 502 Euro angehoben wird. Selbst wenn der jetzige Stand der Inflation so ausgeglichen werden könnte: Die Preise werden weiter steigen. Zudem gibt es mit dem Hartz-IV-Regelsatz seit Jahren Probleme, weil Güter aus dem Betrag herausgerechnet wurden: etwa Weihnachtsbäume, Alkohol oder Tabak. Anteilig darin enthaltene Beträge für Anschaffungen wie einen Kühlschrank waren schon in der Vergangenheit zu gering. Und: Wie soll man mit 36 Euro monatlich für Strom bei stark ansteigenden Energiepreisen auskommen? Das Bundesverfassungsgericht urteilte 2014, dass der Gesetzgeber im Fall von Preissteigerungen schnell nachbessern muss. Wie auch der Paritätische Wohlfahrtsverband fordern wir einen Betrag für den Regelsatz von mindestens 678 Euro ab 2023. Der Strompreis muss zusätzlich finanziert werden. Wenn bei der Berechnung des Bürgergeldes statistisch nur die unteren 15 Prozent in der Einkommenshierarchie herangezogen werden, wird keine menschenwürdige Teilhabe gesichert.

Hat sich hinsichtlich der vielkritisierten Sanktionen für Leistungsbezieher beim geplanten Bürgergeld etwas getan?

Das bleibt ein schwieriges Thema. Nach der Erarbeitung eines Kooperationsplans folgt eine sechsmonatige sogenannte Vertrauenszeit, in der der erste versäumte Termin kein Problem ist, der zweite aber schon. Ist man »brav«, setzen Sanktionen erst danach ein. Nach einem ersten »Verstoß« gegen »Pflichten« kann um 20 Prozent gekürzt werden, danach um 30. Dass darüber hinausgehende Sanktionierungen verfassungswidrig sind, erklärte das Bundesverfassungsgericht bereits 2019.

Die stellvertretende CDU-Generalsekretärin Christina Stumpp pöbelte, das Bürgergeld sorge dafür, dass Nichtarbeit attraktiver werde. Was fällt Ihnen dazu ein?

Aus meiner Sicht als Berater besteht die Hauptwirkung von Sanktionen in der Einschüchterung. Wer Leistungen für Erwerbslose mindern will, sorgt zugleich dafür, dass Löhne gedrückt und die Arbeitsbedingungen schlechter werden. Wer einen unzumutbaren Job angeboten bekommt, muss nein sagen können. Hat man die Sicherheit, dass das Existenzminimum gewahrt bleibt, kann man selbstbewusster verhandeln und ist einer möglichen Ausbeutung im Niedriglohnsektor weniger ausgesetzt.

Weshalb war es in der jüngeren Vergangenheit so schwer, für Proteste zu mobilisieren, obgleich die Unzufriedenheit mit Hartz IV bekanntermaßen groß war?

In den zurückliegenden Jahren war vermutlich die Vereinzelung in der Coronapandemie ausschlaggebend. Grundsätzlich aber schwingt das gesellschaftliche Vorurteil mit, dass ein Erwerbsloser an seiner Lage selber schuld sein könnte. Vielen ist ihr Status so unangenehm, dass sie nicht öffentlich in Erscheinung treten wollen.

Ziel Ihrer Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen ist es, die Zusammenarbeit von Erwerbslosen und prekär Beschäftigten zu fördern. Zeigen sich die Gewerkschaften solidarisch?

Sie sind dabei, könnten sich aber noch mehr einbringen. Mehr als zwei Millionen Menschen sind arbeitslos. Innerhalb des Kapitalismus gibt es Strukturen wie Leiharbeit mit befristeten Beschäftigungen. Dieses gesellschaftliche Problem muss gelöst werden. Bei unseren Aktionen in Berlin werden an diesem Freitag ab 13 Uhr auf dem Mehringplatz unter anderem Erwerbslose von der IG Metall Berlin, der IG BAU Berlin, des Erwerbslosenausschusses Verdi Berlin und des Gewerkschaftlichen Erwerbslosenarbeitskreises Südbrandenburg mitwirken.

Weshalb ist in Dortmund eine Flashmobaktion vor der FDP-Geschäftsstelle angekündigt?

Die FDP tritt auf die Bremse, wenn es um Leistungen für Erwerbslose geht. Manchmal habe ich aber auch den Verdacht, die anderen Regierungsparteien SPD und Grüne nutzen das, um sich dahinter zu verstecken.