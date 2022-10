NATO liefert Luftabwehr

Schöning/IMAGO/ Diehl kriegt viel: Das Raketensystem »Iris T« des deutschen Rüstungskonzerns ist grade begehrt (Berlin, 22.6.2005)

Die EU-Staaten haben sich auf eine militärische Ausbildungsmission für die Ukraine geeinigt. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte dazu am Mittwoch am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel, Deutschland werde »einen signifikanten Beitrag leisten«. Die Bundesregierung bietet dem Vernehmen nach an, ein strategisches Hauptquartier für die Ausbildung einzurichten. In einem ersten Schritt will die EU nach übereinstimmenden Diplomatenangaben rund 15.000 ukrainische Soldaten ausbilden. Neben Deutschland will auch Polen demnach ein Hauptquartier einrichten. Der formelle Beschluss soll beim EU-Außenministertreffen am kommenden Montag erfolgen.

Neben den 30 NATO-Staaten kam in Brüssel die sogenannte Ramstein-Kontaktgruppe zusammen, der unter US-Führung insgesamt mehr als 50 Länder angehören, um die Lieferung weiterer Waffen für die Ukraine zu besprechen. Dabei konzentrierten sie sich vor allem auf die Bereitstellung von Luftabwehrsystemen. So wird die BRD drei weitere Luftabwehrsysteme vom Typ »Iris-T« liefern, allerdings erst im nächsten Jahr, wie Lambrecht ankündigte. Das erste war in der Nacht zu Mittwoch in der Ukraine angekommen. Auch die Niederlande kündigten die Lieferung weiterer Luftabwehrraketen an. Es würden Geschosse im Wert von 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, sagte Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren.

Zur Eröffnung des Treffens sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, Russlands riesige Welle von Raketenangriffen in dieser Woche habe die »Bosheit und Grausamkeit seines Krieges« offenbart. Die Ukraine habe seit September mit »außerordentlichen« Erfolgen die Dynamik des Konflikts verändert, brauche aber mehr Hilfe, um den Kampf fortzusetzen. Denn dabei sei »die Sicherheitsunterstützung, die Ausbildung und die Unterstützung durch die Kontaktgruppe« von »entscheidender Bedeutung« gewesen, betonte Austin. Washington liefert zwei Raketenwerfersysteme des Typs »Nasams«, weitere sechs müssten erst hergestellt werden.