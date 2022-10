Fiese Klausel

Manchester. Stürmerstar Erling Haaland hat einem Medienbericht zufolge eine Ausstiegsklausel bei Manchester City. Nach Informationen von The Athletic kann der 22jährige den englischen Fußballmeister ab Sommer 2024 für die festgeschriebene Ablösesumme von 200 Millionen Euro verlassen. Allerdings gilt die Klausel nur für Vereine außerhalb Englands. Das bedeutet, dass es für andere Premier-League-Klubs so gut wie unmöglich ist, den Norweger in naher Zukunft zu verpflichten. Haaland war im Sommer für 75 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Man City gewechselt und legte dort einen furiosen Start hin. In drei Champions-League-Spielen traf er fünfmal für das Team von Trainer Pep Guardiola. (dpa/jW)