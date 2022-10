Weiße Hähne an Süßkartoffeln

Hilda Ríos/imago images / Agencia EFE Heiße Phase im Torneo Apertura der mexikanischen Fußballiga MX

Einen wunderschönen guten Morgen! Das Torneo Apertura der mexikanischen Fußballiga MX geht in die heiße Phase. Seit der Saison 2020/21 wird nicht mehr auf- oder abgestiegen. Da es auch keine Lizenzverkäufe gab, partizipieren dieselben 18 Teams wie in den beiden vorangegangenen Spielzeiten in der höchsten División der Mariachis. Seit 1996/97 wird die Saison, wie in den meisten Ländern Südamerikas, in ein Apertura und ein Clausura-Turnier geteilt, so dass es zwei gleichberechtigte Meister pro Spielzeit gibt.

Am vorletzten Wochenende ging die Punktspielrunde (17 Spieltage ohne Rückspiele) zu Ende. Die ersten vier qualifizierten sich direkt für die Viertelfinals, die Plätze fünf bis zwölf durften am Sonnabend und Sonntag in Play-offs nachsitzen, der Fünfte empfing den Zwölften, der Sechste den Elften usw.

Bei den großen Favoriten klappte es nicht. Der siebenmalige Meister (zuletzt 2011) und Hauptstadtklub Pumas UNAM – Anfang Mai noch Subcampeón der sogenannten Concachampions (Nord- und Zentralamerika/Karibik) – wurde mit nur zwei Siegen lediglich Drittletzter. Dem Atlas FC aus Guadalajara, der die beiden letzten Titel einbüchsen konnte, wollte dieses Mal nicht viel gelingen. Mehr als drei Siege sprangen nicht heraus. Da diesen zehn Niederlagen gegenüberstanden, bedeutete das am Ende bloß den 17. Rang für den einzigen Erstligisten Mexikos, der als echter Verein organisiert ist und von seinen Mitgliedern kontrolliert wird. Nach dem Rücktritt des argentinischen Meistermachers Diego Cocca folgte diesem Ende der Woche Benjamin Mora Mendívil als Zampano an der Kalklinie. Der Mexikaner hatte voriges Jahr mit dem Klub Johor Darul Ta’zim aus Pasir Gudang die Malaysian Super League gewonnen. Sein Vater war Wrestling-Promoter, die Mutter in den Siebzigern Volleyballnationalspielerin. Doch außer seinem Engagement beim malayischen Abonnementsmeister (seit 2014) hat Mora nicht viel vorzuweisen. Die rote Laterne gewann konkurrenzlos der Querétaro FC. Lediglich am dritten Spieltag wurden die Weißen Hähne einmal von den Xoloitzcuintles de Caliente aus Tijuana (Baja California) vom letzten Platz verdrängt.

In der sogenannten Reclasificación (Play-offs) setzten sich sämtliche Favoriten durch. Die Tigres UANL aus Nuevo León (Monterrey), aktuell der populärste Klub des Landes, eliminierten Necaxa durch zwei Treffer von André-Pierre Gignac mit 2:0. Auf beiden Seiten gab es Frühduscher. Der neunmalige Meister Cruz Azul aus dem Distrito Federal besiegte den Leon FC (acht Titel) aus Guanajuato mit 1:0. Der 41jährige Tormann von Cruz Azul heißt Jesús Corona. So ein Name wäre mir unangenehm. Die roten Teufel von Club Deportivo Toluca (zehn Titel) ließen dem FC Juárez (Chihuahua) beim 3:0 keinerlei ­Chance. Es hatte etwas von Vermöbeln.

Eng wurde es im Estadio Cuauhtémoc, wo der Puebla FC (zwei Titel, zuletzt 1990) aus der Millionenstadt Heroica Puebla de Zaragoza auf die Chivas (Zicklein) aus Guadalajara (zwölf Titel) traf. In der Punktspielrunde hatten sie gleichauf gelegen, mit gleichem Torverhältnis. Die einzige nominelle Spitze, Martín Barragán, brachte die Süßkartoffeln des argentinischen Trainers Nicolás Larcamón nach einer Stunde in Führung, doch dem unmittelbar darauf eingewechselten Carlos Cisneros gelang in Minute 96 noch der Ausgleich für die Gäste. Beim anschließenden Elferballern vergeigte indes Jesús Angulo. Schon im letzten Jahr waren die Chivas gegen Puebla vom Punkt aus besiegt worden. Mittwoch abend (Ortszeit) eröffnen die Süßkartoffeln die Viertelfinals (bis Sonntag) gegen den 17maligen Rekordmeister América.