Das Ding rumreißen

Jan Huebner/IMAGO Soll das Narrenschiff in ruhige Fahrwasser lenken: Sandro Schwarz, Cheftrainer von Hertha BSC

Sandro Schwarz, Cheftrainer von Hertha BSC, war froh, sich am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg zu einem Thema nicht äußern zu müssen. »Das finde ich gut, das ist eine gute Idee«, meinte der 43jährige zum Vorschlag des Dazn-Reporters, das Thema Lars Windhorst auszusparen und sich auf das Sportliche zu konzentrieren.

Zumindest eines musste Schwarz dann aber doch noch loswerden: »Im Alltag spielt das Thema für uns keine Rolle.« Hintergrund: Vergangene Woche hatte Investor Lars Windhorst auf Facebook bekanntgegeben, seine Anteile von 64,7 Prozent an der Hertha BSC GmbH und Co. KGaA verkaufen zu wollen. Seit dem Einstieg vor drei Jahren hat Windhorsts Tennor Group 374 Millionen Euro für die Anteile an den Klub überwiesen. Als Grund für seinen Ausstieg gab Windhorst an, dass der neue Hertha-Präsident Kay Bernstein »erkennbar an einer vertrauensvollen und seriösen Zusammenarbeit nicht interessiert« sei. Der Unternehmer Bernstein, der eine Vergangenheit in der organisierten Fanszene der Hertha hat, war Ende Juni dieses Jahres überraschend zum neuen Präsidenten des Vereins gewählt worden.

Ein Bericht in der Financial Times, dass Windhorst eine israelische Sicherheitsfirma engagiert habe, um insgeheim belastendes Material gegen den ehemaligen Hertha-Präsidenten Werner Gegenbauer zu sammeln, hatte das Verhältnis zwischen Klub und Investor nicht eben verbessert. Windhorst selbst hat das Ganze bislang dementiert. Und seine Anteile dem Verein nun zum Rückkauf angeboten. Den ursprünglichen Preis wird Hertha aber nicht aufbringen können. Wer die Anteile übernehmen wird, ist fraglich.

Auch sportlich läuft es nicht so richtig rund bei Hertha. Nach neun absolvierten Spielen stehen die Berliner mit acht Punkten auf Tabellenplatz 14. Damit liegt das Team bloß drei Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz. Gleichwohl ist man in Westberlin verhalten optimistisch. »Die Fans sehen das Glas gerade eher halbvoll.« So formulierte es ein Journalist auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Freiburg, das 2:2 ausging. Es war das vierte Unentschieden bzw. die fünfte Partie in Folge, in der Hertha ungeschlagen blieb. Zwischenzeitlich hatte die Mannschaft einen 0:1-Rückstand in ein 2:1 gedreht. Ein Fehler des ansonsten guten Torhüters Oliver Christensen kostete Hertha den zweiten Sieg dieser Spielzeit. Vom Ergebnis abgesehen, war Schwarz zufrieden mit seinen Spielern. Sie seien »sehr griffig in der Arbeit gegen den Ball« gewesen, sagte der Trainer auf der Pressekonferenz.

Schwarz ist seit Saisonbeginn im Amt, er soll das Team nach dem Beinaheabstieg in ruhigere Fahrwasser lenken. Der Vertrag des gebürtigen Mainzers läuft bis 2024. Seine Philosophie beschrieb Schwarz in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk 2018 so: »Du möchtest die Spieler bestmöglich führen, um auch eine bestmögliche Leistung zu erzielen. Das geht nur über eine sehr gute Bindung.« Das sei sein Weg, – der zu funktionieren scheint. Denn im Spiel gegen Freiburg stand eine Mannschaft auf dem Platz, die gefestigt wirkt und sich auch von Rückschlägen nicht beeindrucken lässt. Eine Mannschaft, die gut gegen den Ball arbeitet und nach Ballgewinnen sehr schnell umschalten kann. Ähnlich ließ Schwarz bereits bei seinem ersten Auftritt als Cheftrainer in der Bundesliga von 2017 bis 2019 beim 1. FSV Mainz 05 spielen. Seine Arbeit dort endete zwar mit einer Entlassung, womit aber nicht alle im Verein einverstanden gewesen sein sollen.

Anschließend arbeitete Schwarz erfolgreich in Russland bei Dynamo Moskau, beendete dort das Vertragsverhältnis allerdings vorzeitig. Bei Hertha ist er nun der achte Trainer in drei Jahren. Doch derzeit wirkt es so, als könnte da etwas Langfristiges entstehen. Experte Constantin Eckner bemerkte am Montag im Podcast Rasenfunk, dass bei Hertha mittlerweile ein attraktiverer Fußball als in den letzten Jahren gespielt werde: »Ich bin sowieso der Meinung, dass Schwarz das Ding rumreißen wird, auch wenn es ein holpriger Start war.«

Auf dem Platz scheint sich unter Schwarz tatsächlich etwas zu entwickeln. Abseits des Rasens indes fängt die Arbeit nach dem Ausstieg von Investor Windhorst gerade erst an.