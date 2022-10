IWF senkt den Daumen

Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk Containerschiffe am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven

»Eine Polykrise«: So hat der Harvard-Professor Lawrence Summers, Ex-Chefökonom der Weltbank und Ex-US-Finanzminister unter Präsident William Clinton, den Zustand der Welt zu Beginn der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank charakterisiert. Die Covid-19-Pandemie und ihre Folgen seien noch längst nicht überwunden, hielt Summers in der Washington Post kurz vor dem Start des Treffens fest, zu dem in dieser Woche die Finanzminister und Notenbankchefs der 190 IWF-Mitgliedstaaten sowie Repräsentanten der internationalen Finanzbranche erstmals seit 2019 nicht virtuell, sondern in Person in Washington zusammentreffen. Hinzu kämen die sich zuspitzende Klimakrise, die grassierende Inflation und eine Nahrungsmittelknappheit in wachsenden Teilen der Welt. All das bedrohe nicht nur die Weltwirtschaft, sondern konkret die Lebensgrundlagen von Hunderten Millionen Menschen. Die Lage sei desolat.

Düstere Töne haben bislang auch die Herbsttagung selbst geprägt. Am Montag wurden Warnungen vor einer globalen Rezession laut. »Wir sehen eine Verlangsamung in allen drei wichtigsten Volkswirtschaften der Welt«, stellte die geschäftsführende IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa fest. In China bremse immer noch die Pandemie das Wachstum, was sich etwa über Störungen in den Lieferketten weltweit auswirke. In den Vereinigten Staaten drohe die Zinspolitik der Notenbank Fed, die die Leitzinsen von 0,5 Prozent Mitte März auf mittlerweile 3,25 Prozent angehoben habe, das Wachstum abzuwürgen. Und Europa? Dort verlangsame sich das Wachstum schon jetzt, äußerte Weltbank-Präsident David Malpass trocken. Vor allem die Industriemacht Deutschland schneidet schlecht ab. Die katastrophal gestiegenen Energiepreise seien ein ernstes Problem, urteilte Georgiewa. Und in der Tat: Erste Teile besonders energieintensiver Industrien beginnen in der Bundesrepublik mittlerweile über eine Abwanderung nachzudenken.

Malpass warnte zudem vor den Folgen der Leitzinserhöhungen insbesondere in den USA für ärmere Staaten: Gestiegene Zinsen verstärken für alle, die Kredite in US-Dollar bedienen müssen, die ohnehin drückende Schuldenlast. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte bereits kurz vor der Herbsttagung darauf hingewiesen, diverse Schwellen- und Entwicklungsländer benötigten einen »erheblichen Schuldenerlass«. Georgiewa stellte am Montag noch für das laufende Jahr die Beendigung von Umschuldungsmaßnahmen für Sambia und Tschad in Aussicht. Vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer werden dabei besonders krass von den Konsequenzen des Ukraine-Kriegs sowie vor allem des vom Westen gestarteten Wirtschaftskriegs gegen Russland getroffen: Der Anstieg der Nahrungsmittelpreise wie auch der sanktionsbedingte Mangel an Düngemitteln machen ihnen schwer zu schaffen, ebenso wie die dramatisch in die Höhe geschossenen Energiepreise. Dass vor allem wohlhabende europäische Staaten ärmeren Ländern wie Bangladesch oder Pakistan das Flüssiggas vor der Nase wegkaufen, verschärft die Krise zusätzlich.

Kein Wunder also, dass die Weltbank schon in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte, es sei sehr unwahrscheinlich, dass bis 2030 – wie einmal geplant – extreme Armut weltweit ausgerottet werden könne. Im Pandemiejahr 2020 sei die Zahl derjenigen, die weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag zur Verfügung hätten, um rund 70 Millionen auf geschätzte 719 Millionen Menschen gestiegen, mehr als in jedem Jahr seit Beginn systematischer globaler Erhebungen 1990. Bereits im Juli hatte der IWF seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft auf 3,2 Prozent für 2022 und auf 2,9 Prozent für 2023 gedrückt. Am Dienstag senkte er die Prognose für 2023 erneut auf nunmehr 2,7 Prozent.