»Vorgaben können nicht mehr eingehalten werden«

robert fishman/imago/ecomedia/ Im Fadenkreuz der Kassenwarte: Blick auf das Klinikum Lippe (18.3.2018)

Die Geschäftsführung des kommunalen Klinikums Lippe hat die Unfallchi­rurgie und Orthopädie am Standort Lemgo zum 30. September geschlossen. Was war der offiziell genannte Grund?

Die Begründungen variieren immer leicht. Hauptsächlich wird auf Kosten und Effizienzsteigerungen verwiesen. Die Kosten glaubt man offensichtlich senken zu können, indem man die sogenannten Doppelstrukturen innerhalb einer Klinik, in der diese Leistungen an zwei Standorten, in Lemgo und Detmold, erbracht werden, auf einen Standort reduziert. Dass sich dadurch insbesondere die Versorgung in der Unfallchirurgie für die Bevölkerung in einem ländlich strukturierten Flächenkreis wie Lippe gegenüber anderen Regionen wie der Nachbarstadt Bielefeld verschlechtert, spielt überhaupt keine Rolle.

Bestimmte Vorgaben für die Erreichbarkeit eines Krankenhauses mit unfallchirurgischem Profil können nicht mehr eingehalten werden. Der Kreis Lippe hat mehr Einwohner als Bielefeld, aber das medizinische Angebot in der Grundversorgung ist dort viel besser. Die Wartezeiten für Patienten in der Notaufnahme in Detmold werden sich drastisch verlängern, weil das Pflegepersonal in Lemgo verbleibt. Ebenso fällt zu einem überwiegenden Teil auch die sogenannte BG-Versorgung in Lemgo weg. Nach einem Arbeits- oder Schülerunfall müssen Beschäftigte und auch Schüler einen BG-Arzt (von einer Berufsgenossenschaft zugelassener Durchgangsarzt, jW) aufsuchen. Ob mit Effizienzsteigerung eine Reduzierung der Kosten oder eine medizinische Leistungssteigerung gemeint ist, wurde öffentlich nicht weiter debattiert. Eine weitere nachgeschobene Begründung ist der Mangel an Ärzten in den Fachbereichen. Die Ursachen dafür werden aber nicht behoben.

Welchen wirklichen Grund sehen Sie?

Zum einen ist die Schließung eine Vorwegnahme der angelaufenen regionalen Krankenhausplanung für NRW, die als bundesweites »Vorzeigeprojekt« betrachtet wird. Zum anderen rühmt sich das Klinikum damit, dass wir jetzt im Verbund mit Bielefeld den Status eines Universitätsklinikums haben. Das bedeutet aber eine Steigerung der Personalkosten für die Besetzung von Professorenstellen.

Welche Folgen hat die Schließung für die Beschäftigten?

Das wird dramatisch, weil das Personal auch in diesen betroffenen Bereichen völlig überlastet ist. Kündigungen oder die Reduzierung der Arbeitszeiten zum Selbstschutz sind die Folgen. Jetzt muss dasselbe Personal in denselben, schon häufig nicht mehr ausreichenden Räumlichkeiten noch mehr Patienten betreuen.

Ihr Bündnis hat mehrere Protestaktionen initiiert. Erhielten Sie viel Unterstützung?

Wir haben innerhalb weniger Wochen ohne öffentliche Werbung fast 7.000 Unterschriften gegen die Schließungspläne gesammelt. Das war ein Riesenerfolg für unser Bündnis. Bei den Protestaktionen schwankte die Beteiligung. Für uns zeigt sich, dass das Thema der Krankenhauspolitik in der Gesamtheit ein komplexes Thema ist, das nicht wenige Menschen nicht immer so hautnah berührt.

Gibt es dennoch kleine Erfolge?

Unser Hauptziel, die Schließung der beiden Abteilungen zu verhindern, konnten wir nicht erreichen. Aber wir haben die Kreispolitik gehörig unter Druck gesetzt. Nur die Kreisgruppe der Partei Die Linke hat gegen die Schließung gestimmt. Durch unsere Aktivitäten sahen sich fast alle Parteien genötigt, eigene Anträge zu der Thematik Klinikum Lippe bei der Kreistagssitzung einzubringen. So wurde unter anderen beschlossen, die Ausbildung des Pflegepersonals an der eigenen Schule zu intensivieren und zu stärken. Ansonsten haben wir auf jeden Fall erreicht, für das Thema der Stärkung der Krankenhausstandorte eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit zu erreichen. Und das ist für die weitere Arbeit sehr wichtig.

Wie geht es jetzt weiter?

An dem Thema der regionalen Krankenhauspolitik und der Belastungen der Beschäftigten wollen wir weiterarbeiten. Perspektivisch erwägen wir die Durchführung eines Bürgerbegehrens für den Erhalt eines öffentlich geführten Klinikums mit einer guten, bedarfsorientierten medizinischen Infrastruktur für die lippische Bevölkerung.