Später Sieg für Bespitzelten

Kai Horstmann/imago Wer leistet Widerstand, und wer spioniert ihn aus? G8-Gegner während des Abschlussmarsches in Bad Doberan (8.6.2007)

Nach mehr als sechs Jahren Verhandlung ist vor dem Schweriner Verwaltungsgericht der Einsatz eines verdeckten Ermittlers in den Reihen von G8-Gegnern vor rund 15 Jahren für rechtswidrig erklärt worden. Das teilten der Kläger, der gebürtige US-Amerikaner Jason Kirkpatrick, und das Gericht am Montag mit. Enttarnt worden war der britische Polizeispitzel Mark Stone alias Mark Kennedy schon Ende 2010. Doch es dauerte noch eine ganze Weile, bis der Entschluss fiel, sich juristisch gegen die Überwachung zu wehren und vor Gericht zu ziehen. Nun ging der in Berlin lebende Kirkpatrick, der als Betroffener gegen den verdeckten Einsatz geklagt hatte, als Gewinner aus dem Gerichtsverfahren hervor.

Kennedy hatte über Jahre eine Reihe von Menschen ausgespäht, die in der Klimabewegung aktiv waren oder linke Proteste organisierten. Zu diesem Zweck reiste der verdeckte Ermittler in den Jahren 2003 bis 2010 in 23 Länder und beteiligte sich an entsprechenden Protest-Bündnissen, die sich auch gegen kapitalistische Globalisierung richteten. Kirkpatrick, ehemals Vizebürgermeister der kalifornischen Stadt Arcata und Mitglied der Green Party, war zu Beginn der gezielten Überwachung im Jahr 2007 US-Staatsbürger und Pressesprecher des Bündnisses gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm. Dadurch wurde er offenbar zur Zielperson für Kennedy, der im Auftrag der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern die Protest-Bewegung infiltrierte und Berichte über politische Aktivitäten und Personen verfasste.

Der genaue Auftrag Kennedys ist durch die Sperrerklärung der Polizeibehörden nicht mehr komplett nachvollziehbar. Der britische verdeckte Ermittler darf in der BRD nicht aussagen, da »das Bekanntwerden bestimmter Akten oder Schriftstücke dem Wohl des Bundes oder eines Bundeslandes Nachteile bereiten würde«. Dazu kommt dann die auf Grund gesetzlicher Vorschriften vorgenommene Löschung notwendiger Daten.

Dies ist auch im ausgehandelten Vergleich niedergeschrieben. Beide Seiten hätten sich geeinigt, das Verfahren nicht fortzuführen, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag. Die Einigung sehe lediglich die Verteilung der Verfahrenskosten vor. Festgehalten wurde ein entscheidender Fakt: Der Einsatz Kennedys als Vertrauensperson beziehungsweise als verdeckter Ermittler im Auftrag der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern war mangels Richtervorbehalt objektiv rechtswidrig. Auch lägen angeblich keine »objektiven Ansatzpunkte« dafür vor, dass persönliche Informationen über Kirkpatrick an die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern weitergegeben worden sein könnten.

Offen bleibt im gerichtlichen Vergleich die Rechtsfrage, ob ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Klägers durch die Informationssammlung Kennedys schon dann vorliegt, wenn die Informationen auch nur theoretisch jederzeit abrufbar wären. Oder müssen dafür konkrete Berichte übermittelt worden sein? Desgleichen bleibt ungeklärt, ob es ausreicht, wenn der Kläger lediglich zum Zweck der Legendenbildung benutzt worden sein sollte.

Kirkpatrick ist dennoch erleichtert über den Verfahrensausgang. Es sei ein tolles Gefühl, endlich den Sieg davon getragen zu haben und dass die gegen ihn gerichtete Spionage für illegal erklärt wurde, sagte er im Gespräch mit jW. »Wir haben unser Ziel erreicht. Klimaaktivisten werden davon im Kampf gegen staatliche Eingriffe profitieren.«

In der BRD sei der Fall abgeschlossen, aber er verfolge immer noch Fälle in Großbritannien. Bei der Undercover Policing Inquiry werden sowohl Kirkpatrick als auch Kennedy voraussichtlich im Jahr 2024 aussagen. Hierzu werde er sich mögliche zivilrechtliche Ansprüche in Großbritannien anschauen.