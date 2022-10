Friedensfazilität für Krieg

U.S.Army/IMAGO/ZUMA Wire Zeremonie der Joint Multinational Training Group-Ukraine am 8. August in Grafenwöhr

Die EU wird ukrainische Streitkräfte mit einem eigenen Trainingseinsatz unterstützen und sich damit eine eigenständige Rolle im Ukraine-Krieg zu sichern suchen. Das geht aus Dokumenten hervor, die offenbar der Welt am Sonntag und dem Spiegel zugespielt wurden. Demnach hat sich das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK), in dem die Botschafter der EU-Staaten unter dem Vorsitz des Europäischen Auswärtigen Diensts (EAD) tagen, am Freitag auf eine European Union Military Advisory Mission für die Ukraine (EUMAM UA) geeinigt, die am kommenden Montag von den EU-Außenministern offiziell beschlossen werden soll. Zunächst geht es um die Ausbildung von 15.000 ukrainischen Soldaten; es könnten aber auch mehr werden, heißt es. Das Mandat ist den Berichten zufolge auf zwei Jahre angelegt. Selbstverständlich kann es verlängert werden.

Zum Hintergrund von EUMAM UA heißt es demnach in den vom PSK beschlossenen Dokumenten: »Die erfolgreiche Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte an mehreren Fronten ist zwar ermutigend, aber sie bedeutet noch keinen Wendepunkt.« Auch sei »die bestehende internationale Unterstützung (…) nicht ausreichend«; »die Bedürfnisse der Ukraine« überstiegen »ihre aktuellen Fähigkeiten«. EUMAM UA solle nun »signifikant dazu beitragen, die militärischen Fähigkeiten und die Resilienz der ukrainischen Streitkräfte zu verstärken«. Es gelte, Kiew in die Lage zu versetzen, »Kampfoperationen zur Verteidigung der territorialen Integrität und Souveränität eigenständig durchzuführen«. Freilich könnten die neuen Maßnahmen von Russland als »eskalatorischer Schritt« gewertet werden.

Konkret soll EUMAM UA laut den Berichten zwei Kommandos umfassen. Eines wird unter der Bezeichnung Combined Arms Training Command (CAT-C) in Polen angesiedelt. Dort ist die Ausbildung ukrainischer Militärs unter anderem im Sanitätswesen, in der ABC- und der Luftabwehr, in Fragen der Logistik und des Artillerieeinsatzes sowie im Häuserkampf geplant. Ein zweites Kommando (Special Training Command) wird in Deutschland eingerichtet. Dort sollen Trainingsmaßnahmen in speziellen Bereichen durchgeführt werden – genannt werden Minenräumen und Taktikschulungen. Weitere Ausbildungsprogramme sind darüber hinaus in anderen EU-Staaten geplant. Begleitend sollen die zur Verfügung stehenden Mittel erhöht werden. Bislang lässt die mit einem Orwellschen Namen versehene Europäische Friedensfazilität (EFF) Ausgaben für Militär und Krieg im Wert von 5,7 Milliarden Euro bis 2027 zu. Ihr Volumen soll nun auf zehn bis zwölf Milliarden Euro aufgestockt werden.

Zum Kontext der Trainingsmaßnahmen hatten sich Insider bereits Mitte September gegenüber dem Nachrichtenportal Politico geäußert, das sich im Besitz der Axel Springer SE befindet. Politico wies darauf hin, dass etwa Fähigkeiten im Häuserkampf benötigt würden, »um Schlüsselstädte wie Cherson oder Melitopol zurückzuerobern«. Ein westlicher Regierungsvertreter wurde mit der Äußerung zitiert, bei ihren militärischen Offensiven seien die ukrainischen Streitkräfte außerdem darauf angewiesen, russische Abwehrstellungen zu knacken, beispielsweise Minenfelder zu räumen. In den vergangenen Jahren seien die ukrainischen Soldaten von westlichen Ausbildern vor allem für defensive Operationen gegen einen russischen Angriff trainiert worden. Nun müssten sie umlernen, und das benötige eine gewisse Zeit. Es sei, wie wenn »ein Torhüter Stürmer werden« solle: »Von Schmeichel zu Messi – das ist ein weiter Weg.«