US-Boom durch Wirtschaftskrieg

Andrew Harnik/AP/dpa Sanktionen machen es möglich: Die USA werden zum Warenmagnet

Die Vereinigten Staaten sind der größte Profiteur des Wirtschaftskriegs gegen Russland. Bereits im August, und damit so früh im Jahr wie noch nie, haben die Warenexporte aus der BRD in die USA die Marke von 100 Milliarden Euro überschritten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchsen die deutschen Ausfuhren in die USA um 27,2 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.

»Sicherlich hat der im Vergleich günstige Euro seinen Anteil an den guten Geschäften deutscher Exporteure in den USA«, sagte der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, zu Reuters. Im Zuge der durch die Russland-Sanktionen drastisch gestiegenen Energiepreise hat die Gemeinschaftswährung seit Jahresbeginn rund 15 Prozent an Wert zum US-Dollar verloren. Darüber hinaus hätten auch die Aussetzung der gegenseitigen Strafzölle im Airbus-Boeing-Handelsstreit und die Aussetzung des Handelskonflikts um Stahl- und Aluminiumzölle dazu beigetragen, dass sich die Bedingungen für den bilateralen Handel mit den USA verbessert haben.

Damit der Handel künftig reibungsloser abläuft, will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ihm lästige demokratische Barrieren kippen. In seiner Rede auf dem »Maschinenbaugipfel« des Branchenverbands VDMA am Dienstag in Berlin sprach er sich dafür aus, Zustimmungsverfahren zu sogenannten Freihandelsabkommen zu beschleunigen. Es solle in Zukunft ausreichen, wenn lediglich das EU-Parlament die Vertragswerke absegne.

VDMA-Präsident Karl Haeusgen forderte die Bundesregierung auf, angesichts der steigenden Energiepreise weitere Kürzungsvorgaben durchzusetzen. Die Vorschläge der »Gaskommission« gingen nicht weit genug: »Ob allerdings die Subventionierung von 80 Prozent des privaten Verbrauchs noch ausreichend Sparanreize setzt, dahinter mache ich ein großes Fragezeichen.«

Der Wirtschaftskrieg gegen Russland schädigt immer stärker auch deutsche Unternehmen. Wie der VDMA am Montag mitgeteilt hatte, sind die Auftragseingänge der Maschinenbauer aus dem Inland im August im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent zurückgegangen. Das Handelsblatt (Dienstagausgabe) fasste zusammen, der »Trend einer schleichenden Deindustrialisierung« habe sich bestätigt.