Bund verspricht Abschottung

imago images/lausitznews.de Schon jetzt stecken zahlreiche Menschen in sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen fest (Dölzig, 15.10.2021)

Über Wochen und Monate war von Ländern und Kommunen auf mangelnde Kapazitäten bei der Versorgung weiterer Geflüchteter hingewiesen worden. Nun hat die Bundesregierung eingeschränkte Unterstützung versprochen. Neben einigen zusätzlichen Räumlichkeiten zur Unterbringung ist vor allem die verstärkte Abschottung das Mittel der Wahl. So stellte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei einem Spitzengespräch am Dienstag 56 weitere Immobilien des Bundes für 4.000 Menschen in Aussicht. Faeser zufolge seien von 300 bislang angebotenen Immobilien des Bundes schon 68 Prozent beansprucht. Vor einer Nutzung für Geflüchtete seien in der Regel Renovierungen notwendig, so die Ministerin.

Anstelle zusätzlicher Finanzmittel kündigte die SPD-Politikerin an, Kontrollen an der Grenze zwischen Bayern und Österreich über den November hinaus zu verlängern. Zudem forderte sie im Namen der Ampelkoalition Serbiens Regierung dazu auf, Staatsangehörigen von Nicht-EU-Ländern die Einreise ohne Visum fortan zu verweigern. Die Visumfreiheit für jene Personengruppe habe zu unerlaubten Einreisen in die EU geführt. Damit setzt die Innenministerin in Teilen um, was die Parteien ihrer Amtsvorgänger aktuell erneut fordern.

Laut einem am Dienstag intern besprochenen Antragsentwurf beabsichtige die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die stärkere Begrenzung des »Zuzugs« von Asylsuchenden, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Der Entwurf enthalte den Vorschlag, Kontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze einzuführen. Den »migrationspolitischen deutschen Sonderweg in Europa« solle die Regierung beenden. Das gelte auch für Pläne, die »Anreize zu verstärkter illegaler Einreise auslösen können«. Den EU-Beitrittskandidaten Serbien in die Pflicht zu nehmen fiel auch der Unionsfraktion ein. Berlin solle »Druck auf Staaten ausüben, die durch ihre Politik illegale Migration nach Europa und insbesondere nach Deutschland befördern«.

Über Geld vom Bund für die Versorgung Geflüchteter durch Länder und Kommunen soll Anfang November abschließend verhandelt werden.