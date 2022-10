IMAGO/Pacific Press Agency »Hört den Arbeiterinnen und Arbeitern zu«: CGIL-Demo in Rom am Sonnabend

Unter der Losung »Italien, Europa, hört auf die Arbeiter!« sind am Sonnabend in Rom auf der Piazza del Popolo Gewerkschafter, Antifaschisten, Sozialdemokraten und Kommunisten zusammengekommen. Mit einer Kundgebung protestierten sie gemeinsam gegen Faschismus und Ausbeutung der arbeitenden Menschen. Der Platz im Zentrum von Rom, der Zehntausenden Platz bietet, war »vollgepackt mit Menschen«, berichtete die linksliberale Tageszeitung Il Fatto Quotidiano.

Anlass war der Überfall der faschistischen Forza Nuova – Stoßtrupp der Lega – auf die Zentrale des italienischen Gewerkschaftsbundes CGIL ein Jahr zuvor, bei dem diese schwer verwüstet wurde. Die Lega arbeitet derzeit mit den Brüdern Italiens von Giorgia Meloni an der Bildung einer neuen Regierung.

Von der hochkarätigen internationalen Unterstützung zeugt unter anderem die Teilnahme des Generaldirektors der Internationalen Arbeiterorganisation (ILO), Gilbert Houngbo (per Videobotschaft), des Generalsekretärs des Europäischen Gewerkschaftsbundes, Luca Visentini, und des Vorsitzenden der Arbeitnehmergruppe des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Oliver Röpke. Ihre Solidarität zeigten auch die Generalsekretäre verschiedener italienischer Gewerkschaften und der Präsident des Partisanenverbandes (ANPI), Gianfranco Pagliarulo. Laut einem Bericht des Radiosenders TG 24 nahmen auch der Chef des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD), Enrico Letta, und Arbeitsminister Andrea Orlando (ebenfalls PD) an der Spitze des Demonstrationszuges zur Piazza del Popolo teil.

Im Juli waren mehrere Mitglieder der Forza Nuova wegen des Angriffs zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Premier Mario Draghi ließ die faschistische Schlägertruppe allerdings nicht verbieten, obwohl er laut Verfassung das Recht dazu hätte.

Mit Blick auf die derzeitige Regierungsbildung durch die Brüder Italiens von Meloni erklärte CGIL-Generalsekretär Maurizio Landini, weder das Kabinett noch die Opposition hätten »auf die Arbeiter gehört«. Statt dessen seien Entscheidungen getroffen worden, »die in die entgegengesetzte Richtung gegangen sind«. Draghi habe »nichts für die Verbesserung der Lage der Arbeiter getan, während die Profite der Unternehmen sprudelten«. Landini verlangte von dem neu gewählten Parlament, »alle vom Faschismus inspirierten Gruppierungen aufzulösen«.

Die Gewerkschaften stellten ihre Forderungen an die Regierung in einem Katalog zusammen. Zu diesen gehört unter anderem eine effektivere Bekämpfung der Armut, die Einführung eines Gesetzes zu gewerkschaftlicher Vertretung, eine »echte« Änderung des Steuersystems – »progressiv und umverteilend« mit dem Nein zur sogenannten Flattax – und die Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz.

Mit der machtvollen Kundgebung in Rom haben die Gewerkschaftsführungen ihre bisherige Zurückhaltung gegenüber der zu erwartenden faschistischen Regierung aufgegeben und Kampfposition bezogen. Wir werden nicht »im Palazzo Chigi (Amtssitz des Premiers, Anm. jW) anrufen, um uns darüber zu informieren, was entschieden wird«, führte Landini unter stürmischen Beifall der Tausenden aus. »Wir fordern Veränderungen«.