Bericht: Urteil zu Berlin-Wahl am 16. November

Christoph Soeder/dpa

Berlin. Der Verfassungsgericht im Land Berlin wird offenbar am 16. November seine Entscheidung über eine mögliche Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl verkünden. Das berichtete Spiegel online am Donnerstag. Bei der Berlin-Wahl am 26. September 2021 kam es aufgrund umfassenden Behördenversagens zu besonderen Unregelmäßigkeiten. »Ich bereite mich auf eine vollständige Wahlwiederholung Mitte Februar vor«, sagte der neue Landeswahlleiter Stephan Bröchler dem Magazin. In seiner Funktion legt Bröchler den genauen Termin fest. Ihm zufolge liefen Gespräche mit den Berliner Bezirken und der Innenverwaltung. Die Unterstützung von dort sei gut, sagte Bröchler laut Spiegel-Bericht.

Damals war am selben Tag auch der Bundestag neu gewählt worden. Dort laufen derzeit Beratungen darüber, ob und in welchem Umfang diese Abstimmung wiederholt werden soll. Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags soll dem Bericht zufolge noch in diesem Monat darüber abstimmen. Die Ampelparteien befürworteten zuletzt eine teilweise Neuwahl des Bundestags in rund 300 der circa 2.300 Wahllokale im Land Berlin. (jW)