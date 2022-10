Spanien: Gesetz zu Gedenken an Franco-Opfer angenommen

Isabel Infantes/EUROPA PRESS/dpa Unterstützung für das Gesetz vor dem Abgeordnetenhaus in Madrid am 10. Dezember 2021

Madrid. Fast fünf Jahrzehnte nach dem Tod des spanischen Diktators Francisco Franco hat der Senat in Madrid ein Gesetz verabschiedet, um Zehntausende Opfer des Krieges und der Franco-Diktatur aus Massengräbern zu exhumieren und ihnen ein würdevolles Gedenken zu verschaffen. Für den Gesetzentwurf der sozialdemokratischen Regierung, der die staatliche Finanzierung der Exhumierungen vorsieht, gab es am Mittwoch 128 Ja-Stimmen, 113 Gegenstimmen und 18 Enthaltungen.

Das Abgeordnetenhaus hatte bereits Mitte Juli darüber abgestimmt. »Heute machen wir einen weiteren Schritt in Richtung Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Würde für alle Opfer«, schrieb Regierungschef Pedro Sánchez vom sozialdemokratischen PSOE nach der Abstimmung am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Nach Schätzungen von Historikern und Opferverbänden liegen noch mehr als 100.000 Vermisste in Sammelgräbern. Dem Gesetz zum »demokratischen Gedenken« zufolge liegt die Suche nach den Vermissten künftig in staatlicher Verantwortung. So soll unter anderem eine Karte mit allen Massengräbern erstellt und eine DNA-Datenbank der Opfer angelegt werden, um deren Identifizierung zu ermöglichen.

Mit dem Tod von Franco 1975 endete formal die faschistische Diktatur, dieser war von 1936 bis 1939 ein Krieg vorausgegangen. (AFP/jW)