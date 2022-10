BRD holt deutsche IS-Anhängerinnen aus Syrien zurück

AP Photo/Baderkhan Ahmad, File Unter anderem im Lager Al-Hol leben viele ausländische IS-Anhängerinnen und ihre Kinder (1.5.2021)

Berlin. Die Bundesregierung hat mehrere deutsche Staatsangehörige aus dem Nordosten Syriens zurückgeholt. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin. Das Bundeskriminalamt hat an der Rückholung mitgewirkt. Weitere Details nannte das Ministerium unter anderem mit Hinweis auf Persönlichkeitsrechte und den Jugendschutz nicht.

Zuvor hatten Spiegel und Bild über die Rückholung mutmaßlicher deutscher Anhängerinnen der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) und deren Kindern aus Syrien berichtet. Die vier Frauen und mehrere Kinder saßen demnach seit Jahren in Gefangenenlagern unter Kontrolle der Selbstverwaltung in Nordostsyrien. Gegen die Frauen ermitteln der Generalbundesanwalt und weitere Staatsanwaltschaften unter anderem wegen Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Die Selbstverwaltungsstrukturen fordern seit langem, dass ausländische IS-Anhängerinnen und Angehörige von ihren Herkunftsländern zurückgenommen werden. (dpa/jW)