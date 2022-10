Attentäter gesucht

Rune Dyrholm / AP Aus dem Leck der Ostseepipeline entfleucht so viel Gas, wie Dänemark in drei Monaten verbraucht

Zu einem Schlagabtausch zwischen Vertretern Russlands und der Vereinigten Staaten ist es am Freitag abend in einer Debatte des UN-Sicherheitsrats zu den Anschlägen auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2 gekommen. Die Debatte war auf Antrag Moskaus anberaumt worden. Der russische Vertreter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensia, wies darauf hin, dass die US-Erdgasindustrie enorm von der Zerstörung der Erdgasleitungen profitiert, die nun als – aus US-Sicht konkurrierende – Versorger für Europa ausfallen. Nebensia vermied es allerdings, Washington unmittelbar die Verantwortung für die Anschläge vorzuwerfen, und sagte nur, er hoffe, alle seien sich bewusst, »an welch gefährlichen Abgrund« die Täter die Welt geführt hätten.

Der stellvertretende UN-Botschafter der USA, Richard Mills, wies seinerseits jede Verwicklung seines Landes in die Anschläge »kategorisch« zurück und behauptete, der Anstieg der US-Flüssiggasexporte nach Europa sei nur angeblicher Unzuverlässigkeit der russischen Erdgaslieferungen zu verdanken. Das freilich trifft nicht zu; bereits die erste deutliche Zunahme der US-Flüssiggaslieferungen in die EU während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump verdankte sich lediglich starken Drucks aus Washington, das deutlich teurere »Freedom gas« zu kaufen.

Bereits vor der Sitzung des UN-Sicherheitsrats hatten die Präsidenten Russlands und der Vereinigten Staaten sich offiziell in der Sache geäußert. Wladimir Putin erklärte, die gegen Russland verhängten Sanktionen seien offenbar »den Angelsachsen nicht genug«; diese seien jetzt auch noch »zu Sabotage übergegangen«. Joseph Biden schloss sich zwar der Auffassung an, es habe sich bei der Zerstörung der Pipelines um einen »Akt vorsätzlicher Sabotage« gehandelt, stritt aber jegliche US-Beteiligung selbstverständlich ab; Moskau warf er vor, »Falschinformationen und Lügen« zu den Anschlägen zu verbreiten: »Wir wissen«, sagte er über Putin, »dass das, was er sagt, nicht wahr ist.«

Die NATO nimmt die Anschläge zum Anlass, die Kooperation im Bündnis erneut zu intensivieren und mit einer stärkeren Überwachung der Infrastruktur ihrer Mitgliedstaaten Vorkehrungen für eine weitere Verschärfung der globalen Konflikte zu treffen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach am Freitag unter anderem mit dem Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, Jake Sullivan, und mit Kanzler Olaf Scholz; er teilte mit, der Militärpakt werde »den Austausch von Erkenntnissen und Informationen« verstärken. Scholz kündigte an, nicht nur in der NATO, sondern auch in der EU solle der Schutz vor Sabotage an kritischer Infrastruktur ausgebaut werden. Erste Mitgliedstaaten – etwa Norwegen und Italien – haben inzwischen bestätigt, konkrete Schritte zu einer schärferen Überwachung von Pipelines und Förderanlagen bereits eingeleitet zu haben.

Die Perspektiven für eine etwaige Reparatur der Pipelines sind nach wie vor unklar. Laut Angaben seismologischer Institute aus Dänemark und Schweden verursachten mindestens zwei Explosionen, mit denen mutmaßlich die Erdgasleitungen zerstört wurden, Erdbeben einer Stärke von 2,1 bzw. 2,3 auf der Richterskala; das deute auf eine »Sprengladung von mehreren hundert Kilogramm« hin, hieß es in einem Schreiben beider Staaten an den UN-Sicherheitsrat. Gasprom-Sprecher Sergej Kuprijanow berichtete dem Gremium per Videoschaltung, durch die Lecks entwichen 800 Millionen Kubikmeter Erdgas: genug, um Dänemark drei Monate lang zu versorgen. Die Aufgabe, die schwer beschädigten Rohre wieder instandzusetzen, sei »sehr überwältigend«. Kommt es zu Reparaturversuchen, dann werden diese durch die Sanktionen gegen Russland erheblich verkompliziert. Im Fall von Nord Stream 2, dessen Betreiberkonsortium sanktionsbedingt zur Zeit vollständig handlungsunfähig ist, könnten sie sich als schlicht unmöglich erweisen.