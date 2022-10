Jetzt wird ermittelt

Berlin/Nyon. Die UEFA hat nach den Fanausschreitungen in Malmö Ermittlungen gegen den 1. FC Union eingeleitet. Wie der Berliner Fußballbundesligist am Samstag erläuterte, warte man noch auf das offizielle Schreiben vom europäischen Dachverband im schweizerischen Nyon. In der UEFA-Mitteilung von Freitag abend hatte es geheißen, dass gegen die Eisernen wegen des Abbrennens von Feuerwerk, des Werfens von Gegenständen und Zerstörungsakten durch ihre Fans ermittelt werden. Das Europa-League-Spiel hatte am Donnerstag abend noch vor dem späteren 1:0-Siegtreffer der Berliner wegen Ausschreitungen von Fans beider Vereinen vor dem Abbruch gestanden. (dpa/jW)