Briten im Arbeitskampf

IMAGO/ZUMA Wire Protestveranstaltung von Gewerkschaftern und anderen Beschäftigten am 1. Oktober in London

Der Sonnabend war bereits der dritte nationale Streiktag der britischen Eisenbahner im Oktober. Auf nahezu allen Verbindungen fielen die Züge aus. Bereits seit fünf Monaten kämpfen die Bahnbeschäftigten für bessere Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhungen. Am Freitag hatten bereits die Mitarbeiter von East Midlands Railway, Great Western Railway und Heathrow Express gestreikt. An diesem Montag treten die Angestellten der schottischen Bahn Scotrail in den Ausstand. Neben den Eisenbahnern beteiligten sich auch Busfahrer am Arbeitskampf, verkündete die Transportgewerkschaft RMT (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) am Sonntag. An diesem Montag und an drei weiteren Tagen im kommenden Monat werden die Fahrer und andere Mitarbeiter in Somerset und Cornwall die Arbeit niederlegen.

Am Sonnabend hatten 40.000 Mitarbeiter von 16 nationalen und lokalen Bahnbetreibern die Arbeit niedergelegt. Laut Gewerkschaft sei ihren Mitgliedern eine Gehaltserhöhung von fünf Prozent angeboten worden – dies wäre eine klare Lohnkürzung bei einer aktuellen Inflationsrate, die in Großbritannien im September bei über zwölf Prozent lag.

RMT-Generalsekretär Mick Lynch sagte: »Das Angebot (der nationalen Bahngesellschaft, jW) Network Rail bleibt weit hinter den Erwartungen für Sonderzahlungen und Sicherheit bei Wartungsarbeiten zurück. Die Bahnunternehmen haben uns in den letzten Verhandlungen noch nicht einmal ein Gehaltsangebot gemacht.« Mick Whelan von der Zugführergewerkschaft Aslef erklärte: »Die Fahrer in den Unternehmen, in denen wir streiken, haben in den letzten drei Jahren seit April 2019 eine stetige reale Gehaltskürzung erfahren.«

Ein Ende der Arbeitskämpfe ist derzeit nicht in Sicht. Erst am Mittwoch scheiterte die letzte Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaften und Unternehmen. Die Delegationen von Aslef und der Transport- und Reisebranchengewerkschaft TSSA verließen das Treffen vorzeitig. Lynch erklärte zwar, die Verhandlungen werden weitergehen, »wir haben aber bisher noch nichts bekommen außer einem Handschlag und einer Tasse Tee«. Seine Gewerkschaft hat daher eine neue Mitgliederbefragung begonnen, um sich das Streikmandat für weitere sechs Monate verlängern zu lassen.

In den vergangenen Monaten hatten bereits Postangestellte, Journalisten und Pfleger gestreikt. Viele Branchengewerkschaften haben für die Herbstmonate weitere Arbeitskämpfe angekündigt. Derzeit lässt die Lehrergewerkschaft NAHT ihre Mitglieder befragen, welche Arbeitskampfmaßnahmen angesetzt werden sollen. In einer Stellungnahme erklärte NAHT, es werde »ein vereinbartes Programm« an Kampfmaßnahmen bis hin zu Streiks geben, um den Forderungen nach Lohnerhöhung Nachdruck zu verleihen.

Laut einem Bericht der Irish News lässt erstmals in der 106jährigen Geschichte der Institution das Royal College of Nursing (RCN) die Mitglieder über mögliche Arbeitskämpfe abstimmen. RCN betonte, die 300.000 Pflegerinnen im Vereinigten Königreich seien bereit, die Arbeit niederzulegen, falls es keine Einigung in den Lohnverhandlungen gebe. Die Abstimmung läuft bis zum 2. November.

Im Kampf gegen die Teuerungswelle werden die Gewerkschafter von der rechten Labour-Führung um Keir Starmer nicht unterstützt. Trotz Aufforderungen, an den Kundgebungen teilzunehmen, ließ sich bisher niemand aus Starmers Clique bei den Protesten blicken.

Starmer hatte zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass er gegen Streiks ist. Am Donnerstag sagte er auf BBC Radio Devon: »Lassen Sie mich klar betonen: (…) Ich will nicht, dass diese Streiks stattfinden. Das Letzte, was jemand, der im (Gesundheitsdienst) NHS arbeitet, will, ist zu streiken.« Als er vom Moderator erneut gefragt wurde, ob er die Krankenschwestern unterstützen werde, falls sie sich für einen Streik entscheiden, sagte er: »Ich verstehe, warum sie Maßnahmen ergreifen wollen. Ich möchte nicht, dass die Streiks stattfinden. Ich glaube nicht, dass sie Streiks wollen. Natürlich tun sie das nicht.«