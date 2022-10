Wahlkampf mit Weed

Shannon Stapleton/REUTERS Kiffer am inoffiziellen Welt-Marihuana-Tag im Washington Square Park in New York (20.4.2022)

Der Schritt kam durchaus überraschend. US-Präsident Joseph Biden hat am Donnerstag eine Begnadigung für alle ausgesprochen, die wegen des Besitzes von Marihuana nach Bundesrecht schuldig gesprochen worden sind. Per Twitter erklärte Biden, die Praxis der Strafverfolgungsbehörden habe »zu viele Leben zerstört – für ein Verhalten, das in vielen Bundesstaaten legal ist«. »Heute« beginne seine Regierung, »dieses Unrecht zu korrigieren«.

Laut einer Zählung der American Civil Liberties Union (ACLU) wurden in den USA allein im Jahr 2018 mehr als 600.000 Menschen wegen des Besitzes von Marihuana festgenommen. Da Bidens Erlass jedoch nur für nach Bundesrecht Verurteilte greift, dürfte lediglich ein Bruchteil der Leidtragenden wirklich begnadigt werden. Laut den Behörden fallen darunter rund 6.500 Personen, die zwischen 1992 und 2021 schuldig gesprochen wurden. Allerdings rief Biden am Donnerstag auch die Gouverneure der Bundesstaaten dazu auf, entsprechende Erlasse auszusprechen. Zudem ordnete der Präsident das Justiz- und das Gesundheitsministerium an, die Einordnung von Cannabis beschleunigt zu prüfen, hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Aktuell stehe Marihuana auf einer Stufe mit Heroin und werde gegenüber der synthetischen Droge Fetanyl gar als gefährlicher eingestuft.

Wie zu erwarten, reagierten die im Marihuanageschäft tätigen US-Unternehmen positiv auf den Vorstoß. Laut der Nachrichtenagentur Reuters stieg der Wert der Aktien von in den USA börsennotierten Cannabisanbauern und -verkäufern am Donnerstag sprunghaft an. Bereits jetzt geht die legale Marihuanabranche von einem Umsatz von 32 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr aus. Bis 2028 sollen die Einnahmen auf 63 Milliarden steigen, so das auf die Branche spezialisierte Analyseunternehmen New Frontier Data. Stand Februar war der medizinische Gebrauch von Cannabis in 37 der 50 Bundesstaaten sowie im Hauptstadtdistrikt D. C. legal. In 19 Bundesstaaten sowie in Washington, D. C., ist der Konsum von Marihuana auch zu Genusszwecken legal.

Es dürfte kein Zufall sein, dass Bidens Erlass rund einen Monat vor den Kongresswahlen kommt. Am 8. November wird das gesamte Repräsentantenhaus und ein Teil des Senats neu bestimmt. Zwar haben die Demokraten laut Umfragen mittlerweile Chancen, die Mehrheit im Senat sowie im Repräsentantenhaus zu verteidigen. Der Verlust auch nur einer der Parlamentskammern würde Biden jedoch stark in seiner Handlungsfähigkeit einschränken. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der US-Amerikaner die Legalisierung von Marihuana befürwortet, rund zwei Drittel sprechen sich regelmäßig dafür aus.

Biden weiß, wer von der Entkriminalisierung von Marihuana besonders profitieren würde. So erklärte der US-Präsident am Donnerstag: »Während Weiße und Schwarze und Braune Marihuana in ähnlichem Maße konsumieren, werden Schwarze und Braune in unverhältnismäßig hohem Maße verhaftet, strafrechtlich verfolgt und verurteilt.« Das bestätigt ein ACLU-Bericht, laut dem die Wahrscheinlichkeit, als Afroamerikaner im Zusammenhang mit Cannabis festgenommen zu werden, 3,73mal höher liegt, als für einen Weißen.