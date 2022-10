Protest beim Gipfel

Ondrej Hajek/CTK Photo/imago

In Prag ist am Donnerstag wegen der aserbaidschanischen Aggression gegen Armenien demonstriert worden. Zeitgleich trafen sich in der tschechischen Hauptstadt die Staats- und Regierungschefs von 44 Ländern – darunter neben solchen aus der EU auch die Großbritanniens, der Ukraine, der Türkei, der Westbalkanstaaten sowie Armeniens und Aserbaidschans – im neuen Format »Europäische Politische Gemeinschaft«. Deren Ziele seien, so EU-Ratspräsident Charles Michel: »Mehr Stabilität, mehr Sicherheit, mehr Frieden«. (AFP/jW)