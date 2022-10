Notverkauf nach Kurseinbruch

imago/Karo Die Credit Suisse bestätigte am Donnerstag, das Züricher Nobelhotel verkaufen zu wollen

Es ist mehr als ein Immobiliengeschäft. Eine Sprecherin der Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) bestätigte am Donnerstag, das Geldhaus werde ein Verkaufsverfahren für das Züricher Nobelhotel Savoy einleiten. Die Nachricht über den Verkauf der laut Schätzungen rund 411 Millionen Euro schweren Immobilie folgte auf einen drastischen Kursabsturz der Credit Suisse zum Wochenbeginn. Der zeitweilige Absturz um zwölf Prozent hatte dunkle Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 aufziehen lassen. Der Kurs erholte sich am Donnerstag um 1,19 Prozent, nachdem die US-Ratingagentur JPMorgan das Geldhaus auf »neutral« hochgestuft hatte.

Ob in der Schweiz gar eine neue Pleite gleich der US-Investmentbank Lehman Brothers drohe, hatte am Mittwoch der Spiegel gefragt. Denn bei fallendem Kurs sei der Preis für Kreditausfallversicherungen bei der Bank zeitweise auf 3,7 Prozent der Versicherungssumme geklettert. Diese Credit Default Swaps dienen zur Absicherung gegen einen Ausfall von Anleihen der CS. Die Kosten dafür hätten sich seit Juni vervierfacht, berichtete Tagesschau.de, was auf wachsendes Misstrauen von Investoren hindeute. Die Schweizerische Notenbank (SNB) hatte die Credit Suisse am Mittwoch bereits auf dem Schirm: Man beobachte die Situation, zitierte Reuters das SNB-Direktoriumsmitglied Andréa Maechler.

Für 2021 hatte die Credit Suisse nach milliardenschweren Investitionen in die havarierte Greensill-Bank einen »Reinverlust« von rund 1,7 Milliarden Euro gemeldet. Wegen einer Korruptionsaffäre in Mosambik akzeptierte das Geldhaus noch im Oktober bei einem Vergleich Strafzahlungen von insgesamt rund 408 Millionen Euro in Großbritannien und den USA. Für das zweite Quartal 2022 stand bei der CS im Juli noch immer ein Verlust von 1,62 Milliarden Euro zu Buche.

Der Verkauf einer Edelimmobilie allein wird das Milliardenloch bei der Credit Suisse freilich nicht füllen können. Wie es um die Bank steht, dürfte am 27. Oktober deutlicher werden, wenn die CS ihre Zahlen für das dritte Quartal 2022 präsentiert.