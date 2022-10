»Die Beschäftigten brauchen Perspektive auf Entlastung«

Hanno Bode/IMAGO Längst überlastet: Pflegekräfte demonstrieren vor dem Haupteingang des Klinikums Hamburg-Eppendorf, 4. März 2022

Vor kurzem gab es einen erneuten Brandbrief der Beschäftigten am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, UKE, an den Vorstand. Worum geht es darin?

Die Beschäftigten der intensivmedizinischen Klinik kritisieren, dass sie nach wie vor für zu viele Patienten zuständig sind. Sie sehen nicht nur die eigene psychische und physische Gesundheit gefährdet, sondern auch die der Patienten. Das UKE hatte zwar nach den ersten Brandbriefen schon reagiert und Betten gesperrt – also weniger Patienten aufgenommen. Die Maßnahmen sind aber dennoch unzureichend. Das bekräftigen die Pflegekräfte noch mal in ihrem Brandbrief.

Wie sieht die Personalausstattung am UKE aus?

Seit Februar 2021 ist durch die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung auf den Intensivstationen eine Mindestbesetzung vorgeschrieben: eine Pflegekraft auf zwei Patienten. Im UKE ist es immer noch so, dass sie sich in zu vielen Schichten um drei Patienten mit zum Teil sehr hohem Pflegebedarf kümmern müssen. Das bemängeln auch die Beschäftigten in ihrem Brandbrief. Wir fordern, nur so viele Patienten aufzunehmen, wie auch vom Pflegepersonal versorgt werden können. Notfalls müssten noch mehr Betten gesperrt werden. Die Beschäftigten schildern darüber hinaus auch, dass es eine hohe Fluktuation auf den Stationen gibt. Viele entscheiden sich, den Beruf ganz zu verlassen und in andere Branchen zu gehen, oder sie reduzieren die Arbeitszeit. Das verschärft den Personalmangel zusätzlich.

Sie werfen dem UKE-Vorstand vor, das Vertrauen der Kollegen zu verspielen. Weshalb?

Die ersten Brandbriefe wurden vor einem Jahr verschickt. Seither haben zahlreiche Gespräche stattgefunden. In denen zwischen Vorstand, Personalrat und Verdi haben die Arbeitgeber zwar immer wieder Verhandlungsbereitschaft signalisiert, diese gleichzeitig aber wiederholt in Frage gestellt. Für uns ist klar: Jemand, der nach einer Lösung sucht, findet auch eine. Die aktuelle Situation ist ein großes Hin und Her auf dem Rücken der Beschäftigten. Stets wurden Hoffnungen gemacht, aber immer wieder enttäuscht. Dass es nach einem Jahr keine Aussicht auf Verbesserungen gibt, ist nicht verständlich.

Was fordern Sie von den politisch Verantwortlichen, um die Situation in der gesamten Branche nachhaltig zu verbessern?

Dieser Teufelskreis aus schlechter Personalausstattung und fehlenden Fachkräften muss unverzüglich durchbrochen werden – mit Personalvorgaben und besseren Arbeitsbedingungen. Nach diesen dramatischen Belastungen während der Coronapandemie brauchen die Beschäftigten eine verbindliche Perspektive auf Entlastung. Dafür haben wir bundesweit schon zahlreiche Entlastungstarifverträge erkämpft. Es kann nicht der Standard sein, dass die Gesundheit der Patienten von der gewerkschaftlichen Durchsetzungskraft in einzelnen Krankenhäusern abhängt.

Nach vielen Kämpfen und Protesten liegt jetzt immerhin ein Gesetzentwurf über die Einführung der »PPR 2.0« vor. Das ist ein Personalbemessungsinstrument, das sich am Bedarf der Pflege orientiert. Allerdings sind auch hier Punkte noch nicht zufriedenstellend. So gilt es nicht für den Intensivbereich. Die Hamburger Landespolitik muss sich angesprochen fühlen und sich auch auf Bundesebene für dauerhafte Verbesserung in der Pflege stark machen. Damit werden auch ehemalige Beschäftigte wieder zurückkehren, und mehr Leute werden sich für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden.

Welche weiteren Aktionen sind zu erwarten?

Es ist gut vorstellbar, dass sich die Beschäftigten wieder dafür entscheiden, »Dienst nach Vorschrift« zu machen: etwa die Pausen konsequent einzuhalten, was im Moment nicht gemacht wird, oder nicht spontan zu Diensten einzuspringen. Auch wenn es den Kollegen sehr schwergefallen ist, sieht man sich gezwungen, durch solche Maßnahmen den Druck zu erhöhen, damit sich die Gefährdung der Patienten nicht weiter verschlimmert.