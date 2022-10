Neuer Anlauf

Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS Der zweite ELN-Comandante Pablo Beltrán (r.) am Dienstag in Caracas

Die kolumbianische Regierung und die linke Guerillaorganisation Nationale Befreiungsarmee (ELN) werden ihre Friedensverhandlungen wiederaufnehmen. Das kündigten Vertreter beider Seiten auf einer Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit) in der venezolanischen Hauptstadt Caracas an. Im Kulturhaus »Aquiles Nazoa« im Osten der Stadt unterzeichneten der Hochkommissar für Frieden der neuen Regierung Kolumbiens, Iván Danilo Ruedas, und der erste sowie der zweite Comandante der ELN, Antonio García und Pablo Beltrán, die Vereinbarung. Demnach sollen die Gespräche voraussichtlich ab November an wechselnden Orten stattfinden. Als Garantiemächte sollen die Staaten Norwegen, Kuba und Venezuela mit am Tisch sitzen.

Zwei Tage vor der Unterzeichnung war die Friedensdelegation der ELN aus Kuba, wo sie sich seit Abbruch der Verhandlungen aufgehalten hatte, nach Venezuela eingereist. Die damalige Regierung unter Präsident Iván Duque hatte die seit 2012 geführten Gespräche 2019 einseitig für beendet erklärt, nachdem die Guerilla in der Hauptstadt Bogotá einen Anschlag gegen die Kadettenschule »General Santander« verübt hatte, bei dem 21 Menschen getötet wurden.

Der seit August amtierende neue Staatschef Gustavo Petro strebt einen »totalen Frieden« an, worunter er Abkommen mit allen in dem südamerikanischen Land aktiven bewaffneten Akteuren versteht. Die Verhandlungen mit der ELN sollen nun dort wiederaufgenommen werden, wo sie 2019 abgebrochen wurden. Zudem heißt es in der am Dienstag unterzeichneten Erklärung, für beide Seiten sei »die Beteiligung der Gesellschaft an dem Prozess entscheidend für die Veränderungen, die Kolumbien braucht, um Frieden zu schaffen«.

Die Friedensdelegation der Guerilla bezeichnete den Schritt in einer Erklärung als »Sieg der Vernunft und des Völkerrechts angesichts der Niedertracht, mit der die Regierung Duque nicht nur versucht hatte, ihre Verpflichtungen gegenüber der ELN und der internationalen Gemeinschaft zu umgehen, sondern auch dem Volk und der Republik Kuba als Gastgeberland der Gespräche in ihrem Engagement für den Frieden in Kolumbien schweren Schaden zuzufügen«. Hochkommissar Rueda betonte laut der kolumbianischen Tageszeitung El Espectador, die Regierung und die Guerilla befänden sich derzeit noch in einer Phase der »Vertrauensbildung«. Diesbezüglich seien die »Anzeichen für eine Deeskalation« von seiten der ELN in mehreren Regionen Kolumbiens sowie »die Freilassung von Personen, die sich in ihrer Gewalt befanden«, sehr wichtig.

Das kubanische Außenministerium bekräftigte »seine tiefe Überzeugung, dass das Volk Frieden verdient und Wege finden wird, diesen zu erreichen«. Zudem hieß es in einer unter anderem per Twitter verbreiteten Erklärung, im Falle eines Scheiterns der Gespräche sehe das Protokoll einen Zeitraum von 15 Tagen vor, in dem beide Seiten die Rückkehr der ELN-Delegationsmitglieder nach Kolumbien planen und durchführen könnten. Seit dem Abbruch der Verhandlungen 2019 seien jedoch 45 Monate vergangen. Bogotá habe seine Zusage also gebrochen und sogar »feindselige Handlungen gegen Kuba« gestartet.

Die venezolanische Seite äußerte die Hoffnung, dass »diese neue Anstrengung zwischen den Parteien Früchte trägt, damit das kolumbianische Volk die Konflikte überwinden kann«. Das würde Lateinamerika und die Karibik als »Zone des Friedens« stärken. Auch UN-Generalsekretär António Guterres begrüßte die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen. Sein Sprecher Stéphane Dujarric teilte am Dienstag mit, Guterres hoffe, »dass die Kolumbianer einmal mehr beweisen können, dass selbst die hartnäckigsten Konflikte durch Dialog gelöst werden können«. Zudem dankte er Kuba, Norwegen und Venezuela dafür, »dass sie sich bereit erklärt haben, die Parteien als Garantiestaaten zu unterstützen«.