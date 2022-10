Morteza Nikoubazl/IMAGO/NurPhoto Die Bekleidungsvorschriften der Ayatollahs waren einmal: Iranerinnen ohne Kopftuch mit Siegeszeichen (Teheran, 2.10.2022)

Seit dem Tod einer jungen Frau in Polizeigewahrsam gehen im Iran seit Wochen Zehntausende auf die Straßen. Was treibt die Menschen an?

Ein junger Iraner sagte mir vor wenigen Tagen: »Ich riskiere mein Leben und weiß nicht, ob ich überlebe. Aber ein Leben ohne Freiheit ist nichts wert.«

Die 22jährige Kurdin Mahsa Jina Amini war von der sogenannten Sittenpolizei wegen eines »nicht richtig sitzenden« Hidschabs festgenommen worden. Schon früher hat es Proteste gegen Vorgaben dieser Art gegeben. Was ist beim aktuellen Protest anders?

Früher waren wenig Männer dabei. Heute demonstrieren junge Frauen und junge Männer gemeinsam. Das ist eine neue Qualität. Beide gemeinsam überwinden sie ihre Angst. Sie alle vereint, dass sie genug haben von dem Regime der Mullahs. Es geht dabei nicht nur um das Kopftuch und das Recht der Frauen, ohne Kopftuch zu leben. Es geht nicht um das bisschen Stoff. Die Menschen sind verbittert darüber, dass die Regierung so viel Geld und so viel Kraft investiert, die religiösen Gesetze durchzusetzen. Die Leute fordern statt dessen: Kümmert euch um Arbeitsplätze und sorgt dafür, dass die Menschen genug zu essen haben! Viele Menschen sind arbeitslos. Sie leiden unter den Sanktionen, die der Westen und die US-Regierung verhängt haben.

Seit Sie 2019 für Ihr Buch »Die heimliche Freiheit« im Iran gelebt und recherchiert haben, sind Sie dort vernetzt. Welche Menschen sind es, die jetzt protestieren?

Dieses Mal erfassen die Proteste weit mehr Schichten als früher, nicht nur die aufgeklärten und informierten Städter. Auch Menschen, die sich als konservative Muslime verstehen, sind mit dabei. Die Bewegung ist stärker als früher, es ähnelt einer Revolution.

Kann die Regierung gestürzt werden?

Es ist sehr schwer, dieses Regime zu stürzen. Noch wird es beschützt von Militär und mit Polizeigewalt verteidigt. Daher gibt es auch viel Blutvergießen, es sind nach Angaben der Organisation Iran Human Rights schon mehr als 130 Menschen getötet worden. Aber ich wage keine Prognose, wie das ausgeht. Das Regime gerät ins Wanken. Denn dieses Mal gibt es auch kritische Stimmen unter den Mullahs selbst. Sie weisen zum Beispiel darauf hin, dass das Tragen eines Kopftuchs nicht im Koran vorgeschrieben wird. Es gibt konservative Gläubige, die jetzt sagen: Es sollte den Frauen freistehen, was sie tun.

Welche Rolle spielen Social Media beim Protest?

Eine sehr wichtige. Die Menschen organisieren sich über die sozialen Medien wie Facebook oder Twitter, deshalb hat das Regime diese auch weitgehend lahmgelegt. Aber die Leute finden genug andere Möglichkeiten, sich zu vernetzen.

Glauben Sie, dass die Regierung den Menschen entgegenkommen wird? Kann es so etwas wie vorsichtige Reformen geben?

Das Regime wird nicht einlenken. Allerdings sind die religiösen Vorschriften im Alltag schon gelockert, zumindest in den großen Städten. Wenn Sie in Teheran in der U-Bahn fahren, sehen Sie viele Frauen, die ihr Kopftuch schon ganz nach hinten geschoben haben. Es gibt auch viele junge Frauen, die ihr Haar hellblond färben. Das ist ein Tabubruch: Üblicherweise haben die Frauen ihr Haar schwarz zu tragen.

Wie sieht das Leben der iranischen Frauen aus?

Für die Frauen im Iran ist bereits einiges möglich. Viele sind berufstätig, auch an führender Position in Unternehmen. Nur politisch haben sie nichts zu sagen. Zu ihrem »verborgenen« Leben gehört, dass etwa junge Frauen ihren Freund, mit dem sie öffentlich nicht leben können, an abgelegenen Orten treffen, zum Beispiel in Oasen in der Wüste. Die »Moralpolizei« ist in der Wüste wenig präsent. Die konzentriert sich auf die Städte.

Sie haben auch Konzerte von Frauen für Frauen erlebt.

Ja. Offiziell dürfen Frauen öffentlich weder singen noch tanzen. Ich bin aber von Frauen mitgenommen worden zu Konzerten, die von Frauen ausschließlich für Frauen organisiert worden waren. Die Bedingung ist, dass Männer nicht zugelassen werden. Es gibt keine öffentliche Berichterstattung. Die Information läuft über die sozialen Medien, etwa über Instagram.