Kiew meldet Erfolge

Yegor Aleyev/TASS /IMAGO/ITAR-TASS Löscharbeiten an einem Dach in Donezk nach einem ukrainischen Angriff am Dienstag

Nach eigenen Angaben hat die Ukraine Gebiete in der Region Lugansk von russischen Truppen zurückerobert. Der ukrainische Gouverneur Sergej Gajdaj erklärte am Mittwoch im Messengerdienst Telegram, mehrere Siedlungen seien »befreit« worden. Bereits am Dienstag abend hatte Präsident Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft gesagt, in den vergangenen Tagen seien Dutzende Ortschaften in den Gebieten Cherson, Charkiw, Lugansk und Donezk zurückerobert worden.

Am Mittwoch unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin mehrere Gesetze, laut denen die vier Regionen Lugansk, Donezk, Saporischschja und Cherson fortan zur Russischen Föderation gehören. In auf der Regierungswebsite veröffentlichten Dokumenten heißt es, sie seien »in Übereinstimmung mit der Verfassung der Russischen Föderation in die Russische Föderation aufgenommen« worden. Der Sprecher des Präsidialamtes, Dmitri Peskow, sagte der Agentur TASS zufolge, die Gebiete würden »für immer zu Russland gehören«. Zugleich bezeichnete Peskow die Aussagen von Pentagon-Vertreterin Laura Cooper, wonach von den USA gelieferte Waffen von der Ukraine für Angriffe auf die Krim genutzt werden könnten, als »extrem gefährlich« und einen »Beweis für eine direkte Beteiligung der USA an dem Konflikt«.

Derweil billigten am Mittwoch die ständigen Vertreter der EU-Mitgliedstaaten neue Sanktionen gegen Russland. Darunter fallen unter anderem Exportverbote wie für einige Schlüsseltechnologien in der Luftfahrt sowie ein Importverbot für bestimmten Stahl aus Russland. EU-Bürgern soll es künftig untersagt sein, in Führungsgremien russischer Staatsunternehmen zu arbeiten. Zudem soll das Sanktionspaket die Grundlage für eine Preisdeckelung bei russischem Öl schaffen.