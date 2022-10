Wieder normal

Dortmund. Trotz der anhaltenden Coronapandemie hofft Handballbundestrainer Alfred Gislason bei der Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden auf eine Rückkehr zur Normalität. »Ich hoffe natürlich, dass Corona so nach und nach aus den Köpfen verschwindet und wir keine neuen Überraschungen erleben«, sagte der 63 Jahre alte Isländer am Dienstag. (dpa/jW)